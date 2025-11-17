獨家／樂天突宣布12月離開台灣 中職奪冠後首次員工旅遊行程曝光

樂天桃猿奪下職棒36年中職冠軍，球隊終於迎來久違地員工旅遊。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿隊今年在台灣大賽上演逆轉奇蹟，成功奪下職棒36年中職冠軍，球團也終於睽違多年再次規劃海外員工旅遊。時報周刊CTWANT掌握獨家消息，樂天自2019年底接手Lamigo以來，僅在首年舉辦過金門員工旅遊，如今再度封王，終於決定「全隊出國放鬆」，將於12月5日至9日飛往有「東方夏威夷」之稱的越南峴港展開5日員工之旅。

此次旅遊內容豐富，到達當晚就會舉辦「冠軍狂歡之夜」並有3小時啤酒、軟飲無限暢飲，行程則包含參觀法國山城、巴拿山、佛手黃金橋、粉紅教堂、迦南島原生態體驗與會安古鎮漫遊等觀光活動，並有米其林美食與龍蝦吃到飽，看似好吃又好玩。此外，球團全額補助隊職員旅費，住宿兩人一室；眷屬若同行則需自費2萬9000元。一軍教練與球員將搭乘華航，二軍與行政人員則搭虎航出發前往目的地。

由兩隻巨大的石手托起的金橋，是越南峴港不容錯過的景點。（圖／麗星夢郵輪提供）

不過即將開心出遊的同時，球團內部仍是風波不斷。先前傳出後勤行政人員奪冠獎金極低，包括翻譯、防護員等僅獲5000元獎勵，引起外界議論。更令人意外的是，率隊拿下冠軍的日本籍總教練古久保健二竟在封王後遭撤換，令不少球迷錯愕，11日隊內精神領袖林泓育與林立深夜在直播中語出驚人，直言：「總冠軍都能換教練，還有什麼不可能？」語氣中難掩對球團決策的不滿。

率領樂天桃猿隊拿下冠軍的日本籍總教練古久保健二竟在封王後遭的撤換。（圖／報系資料照）

事實上，樂天高層本季人事異動頻繁。原領隊川田喜則於5月2日卸任，由副董事長暨執行長牧野幸輝接任；季後挑戰賽前，球團處處長沈鈺傑也卸任轉任顧問，由營業本部長礒江厚綺接替。同時，球團也決定將二軍訓練基地從嘉義搬回桃園，卻又被爆出居住環境相當簡陋。

本刊曾接獲球員爆料，在8月2日的午餐「鱸魚豆腐」內有死蒼蠅，甚至出現活蛆。（圖／讀者提供）

樂天桃猿本季還兩度爆發「食安風暴」，4月本刊獨家爆出以熱炒店外燴取代專職廚師，球員餐點不僅油膩，甚至還出現塑膠片；8月又爆出午餐鱸魚豆腐出現「蒼蠅與活蛆」，引發外界嘲諷「窮養球隊」、「客家建隊」。儘管內部問題不斷，桃猿全隊仍以強大韌性力克困境，最終逆轉封王，這同時是是樂天接手後的首座冠軍、隊史第八冠，展現出打不倒的冠軍精神。

