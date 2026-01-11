獨家／樓梯間外牆磁磚崩落 修繕工作「住戶恐談不攏」

住戶要加裝防磁磚掉落設備，師傅拿出捲尺從頂樓向下量。（圖／東森新聞）





未來一周一樣是日夜溫差大天氣，台北市內湖港華街有一處屋齡約30年的老舊公寓，被民眾目擊，外牆的磁磚疑似抵擋不住天氣溫差大熱漲冷縮，導致牆壁上的磁磚無預警剝落，從6層樓高的位置掉落，嚇壞不少人。而這樣的狀況不只內湖，士林跟新店的社區大樓也都有發生，2天內就發生3起磁磚掉落事件。

雙北多處接連傳出外牆磁磚掉落，有住戶急著加裝防護設備，通常小面積修繕需要上萬元，如果面積大可能就要好幾十萬。但有住戶認為，掉落的位置離自己不近，不願意出錢分攤。不過法界人士提醒，只要不是約定專用外牆，屬於共用部分，不論住在幾樓、離多遠，修繕責任與後續賠償，住戶都得一起承擔。

廣告 廣告

施工師傅：「下來啦，下來啦。」

拿出捲尺從頂樓向下量，但風太大，失敗好幾次。施工師傅：「就跟你說下來，不要量了啦，下來啦，我跟他說就好。」

住戶要加裝防磁磚掉落設備，師傅得要這樣量個精準才甘願，因為並不是所有戶都想裝。施工師傅：「其實它（應該要）從2樓啦，開始一直封封到5樓，這樣才有效啦，不然你上面封，下面還是也會掉啊。」

磁磚掉落的位置是在老舊公寓的樓梯間外牆，負責施工的師傅說，有願意加裝防護的目前只有5樓跟3樓，但同系列的公寓還有好幾棟，屋齡都約30年，難保某天不會因熱漲冷縮再掉落。

施工師傅：「他們談不來啊，公共的哪有那麼好談，有的不出錢啊。」

修繕的費用私下詢問住戶，小面積修補就得要1萬以上，還不包含出動吊車的費用，愈大面積還可能要超過10萬。台北市屋齡高的公寓或社區很多，可不要覺得外牆脫落不是發生在自家周邊外牆就沒事，因為不管是在樓梯間外或是自家窗外，甚至是社區的其它地方，法規明訂得由所有權人負責。如果有管委會就由管委會負擔修繕，沒有的話，得要全部的所有權人一起承擔。

律師陳頂新：「公寓的大牆，如果沒有約定專用，規定屬於共用部分，為全體住戶所有。所以這個時候，如果外牆脫落導致人或車有受傷或毀損的情況，則由全體住戶來共同負責。」

不少老公寓也發生主管機關發函處理，因為沒有管委會也不知道找誰。偏偏不只溫差大，地震來磁磚也容易剝落，成了不定時炸彈，如果嚴重一點傷及無辜，全體住戶也得一併承擔，想躲也躲不掉。

更多東森新聞報導

新／疑溫差變化大！ 內湖公寓外牆剝落「下磁磚雨」

新／北市內湖舊公寓 外牆磁磚剝落險波及路人

震出海砂屋！老宅下「磁磚雨」 住戶險遭砸：遲等嘸都更

