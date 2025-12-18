獨家／橘色惡魔來台灣再刮旋風 他曝光這3招指導法震撼父母、教育界
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
「橘色惡魔」京都橘高校管樂團，是站上世界舞台、代表日本青春能量的文化象徵。支撐她們長年進化、不斷突破的，不只是音樂技巧，橘高校管樂社顧問田中宏幸在著作《橘色惡魔的弱弱指導法》曝光用3個看似「什麼都沒做」的方法，成功激發孩子一輩子受用的上進心與自律力。
10秒了解這篇文章重點
1.如果不能培養每一位成員的自主性，整個團隊就不可能變強，也就無法讓身處其中的成員獲得成長。
2.我希望學生不要一味遵循某人訂下來的規矩。如果學生「自律」，也就是自己訂定規矩、自己規範自己，將來才能成為「自立的人」。
3.因此，這四個人（主要學生幹部）必須討論「怎麼做比較好」，或是和所有三年級社員一起思考，最後就能培養出所有社員的自主性。也能讓他們自動自發採取行動，並從中獲得成長。
橘色惡魔在舞台上耀眼 舞台下卻選擇退後一步
「橘色惡魔」的演出，總讓觀眾忍不住露出笑容。音樂年輕、節奏明快、行進隊形不斷變化，讓高中生在表演中找到成就感，也讓世界看見青春的力量。但田中宏幸很清楚，舞台上的光芒只是結果，而不是原因。真正重要的，是學生每天練習時的態度、遇到挫折時的選擇，以及沒有人盯著時，是否仍願意把事情做好。於是，他刻意把自己從聚光燈中移開，讓學生站在最前面，學會為自己表現負責。
第一招：放棄魅力型領導，選擇當「裝聾作啞的老師」
我指導的這個團體只是「高中社團活動」，比起全國大賽，更重要的是讓學生透過社團經驗獲得成長。不論是怎麼樣的組織，如果沒有領導者就完了的話，那是不可能長遠的。如果不能培養每一位成員的自主性，整個團隊就不可能變強，也就無法讓身處其中的成員獲得成長。
而這裡是「學校」，學生入學後總有畢業的一天。身為教師，最大的責任就是讓孩子們入學後獲得成長，再送他們出校門。所謂作育英才，不管面對的是自己的孩子、學生或下屬，都必須要讓他們學會「不依靠我，大家也能靠自己活下去」的能力。因此，我不認為魅力型領導者的存在是必要的。田中宏幸不是不知道熱血口號的力量，也明白魅力型領導能迅速凝聚向心力。但他更擔心，一旦學生習慣「聽老師的」，就會失去為自己思考的能力。
第二招：深知「無聲文字」的力量，卻刻意不用來感動社團
無聲文字的效果太強的話會有危險，就像藥效過強的藥物有時會危害健康一樣，語言也不能對聽者帶來太強的影響。當然，如果我選擇使用慷慨激昂的語言或文字吸引大家的話，或許就能成為眾人仰慕的指導老師。
但，這樣是無法培養出「自律、自立的人格」。我希望學生不要一味遵循某人訂下來的規矩。如果學生「自律」，也就是自己訂定規矩、自己規範自己，將來才能成為「自立的人」。
任何事情強調精神層面、要求大家團結一致是很危險的。我不打算藉由當面訓話或寫文章的方式，以動人的語言或文字讓學生們團結一致、要求他們遵守規律。說得更直白一點，我不想成為「教主」。
田中宏幸自我分析：
1.我本來就不擅長說話。
2.就算領導者真的感動了社員、將大家凝聚在一起，但個人卻無法成長。
3.不管是當面說話或是透過文字，「感動」的效果都太強、太危險了。
基於這三個考量，我放棄魅力型指導者的作戰方式，決定找出自己的顧問風格。「不指導、不過問、不試圖感動他們。」也就是不教而育、裝聾作啞的指導方式。二十年的導師經驗，讓田中宏幸非常清楚，文字可以悄悄影響一個人一輩子。
正因如此，他反而對「感動」保持高度警覺。他知道，一旦學生被情緒牽著走，就可能把「努力」誤認為是為了取悅他人。於是，他選擇在社團裡不寫任何激勵文章，不塑造價值觀英雄，而是把判斷權完全交還給學生。在他眼中，真正重要的不是學生有沒有被感動，而是有沒有學會對自己誠實。
第三招：建立「橋梁」，讓學生彼此帶領
而身為老師的我相對之下屬於「強者」。與其由我直接指導「弱者」，不如由「較弱的人＝重要幹部」來指導「最弱的人＝其他社員」，會更容易達到傳達的效果。
但幹部也是弱者，一時之間也無法指導他人。因此，這四個人必須討論「怎麼做比較好」，或是和所有三年級社員一起思考，最後就能培養出所有社員的自主性。也能讓他們自動自發採取行動，並從中獲得成長。這就是「弱弱指導」的本質。
退到後方，不代表放任不管。田中宏幸把心力放在「幹部」身上，讓社長、副社長與指揮成為溝通核心。他用聊天代替命令，用關心代替訓話，讓幹部理解老師的想法，再由學生自己轉化成行動。這樣的溝通方式，看似慢，卻非常扎實，因為每一個決定，都是學生共同討論後的結果，而不是被要求照做。
橘色惡魔之所以讓人感動 是因為她們正在為自己的人生努力
田中宏幸指出《橘色惡魔的弱弱指導法》的本質就是培養學生們真正的自律。橘色惡魔之所以讓人感動，不是因為她們完美，而是因為她們看起來，真的在為自己的人生努力。田中宏幸沒有把學生變成「很聽話的人」，而是陪他們成為「知道自己在做什麼的人」。當有一天，不再站在舞台上，他們會記得，那一段青春，是靠自己站穩走過的。
本文撰寫與摘自遠流出版之《橘色惡魔的弱弱指導法》
