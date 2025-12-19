獨家／橘色惡魔再一次轟動台灣！他公開成功關鍵秘密 竟然像它...

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部再度來台，與「翡翠騎士」在西門町的快閃造成轟動。曾帶領樂團屢創傳奇的指導老師田中宏幸，在《橘色惡魔的弱弱指導法》曝光「橘色惡魔」成功關鍵，不是嚴格控制，而是像「水」一樣的領導與呈現，讓學生不設限、到處是舞台。也公開「五米八」距離的秘密。

橘色惡魔再一次轟動台灣！橘高校前顧問田中宏幸公開成功關鍵秘密：像水一樣。（圖／中華文化總會提供）

京都橘高中管樂社是像「水」一樣的樂團 場地大小從不是問題

在田中宏幸老師眼中，京都橘高校吹奏樂部就像「水」。不論舞台大或小、室內或戶外，甚至沒有舞台，都能自在演奏。這樣的彈性，來自社員們早已內化到身體裡的默契——被稱為「五米八」的距離感。這種距離，不只是空間的拿捏，更是一種心理上的安全感與信任感。每個人都知道自己該站在哪裡、該何時前進，也知道一旦環境改變，彼此仍能立刻調整，讓音樂不中斷，讓節奏繼續流動。



這不是靠地面記號或精密測量，而是透過長時間訓練，讓每個人知道自己與前後左右的節奏與步伐關係。只要一站定位，整個隊伍自然成形。這種「不用說出口的理解」，讓京都橘在任何突發狀況下，都能臨危不亂。即便空間受限、音場不同，樂團依舊能保持完整度與感染力，這正是她們多年累積下來的專業與底氣。

橘色惡魔再一次轟動台灣！橘高校前顧問田中宏幸公開成功關鍵秘密：像水一樣。（圖／三立新聞網）

不替學生決定表現 只替他們選對舞台

田中宏幸認為，指導者的責任，是判斷「該不該接這個演出」，而不是規定「該怎麼演」。他相信，只要給學生對的舞台，學生自然會找到屬於自己的表現方式，這比任何技術指令都來得重要。



例如京都車站落成典禮，他只負責規劃演出氣氛——先用《Fanfare》炒熱場子，再接《Winter Games》、迪士尼組曲，最後以《Sing, Sing, Sing》歡樂收尾。至於節奏的張力、肢體的力度、與觀眾互動的溫度，田中宏幸選擇完全放手，讓學生用自己的方式，完成一場屬於她們的演出。至於現場的表情、氣勢與感染力，全由學生自己決定。這樣的信任，反而讓社員更投入，也更有生命力。因為她們知道，這不是「被要求完成的表演」，而是「被期待創造的舞台」。

橘色惡魔再一次轟動台灣！橘高校前顧問田中宏幸公開成功關鍵秘密：像水一樣。（圖／中華文化總會提供）

橘色惡魔再一次轟動台灣！橘高校前顧問田中宏幸公開成功關鍵秘密：像水一樣。（圖／中華文化總會提供）

「橘色惡魔」征服世界 沒有舞台也能表演

不論是加州玫瑰花車遊行，還是京瓷巨蛋這樣的大型球場，「橘色惡魔」都能快速適應。從街頭到巨蛋，從戶外行進到定點演出，場地條件截然不同，但她們總能在最短時間內找到節奏，讓音樂自然展開。即使是無法畫記號的場地，只要靠著「五米八」的身體記憶，社員彼此看著前一排的動作、腳步與音色，就能精準同步。這種同步，不只是視覺上的整齊，更是一種集體呼吸的節奏感，讓整個樂團像一個有生命的整體。田中宏幸笑說：「我們從不要求場地方配合我們，是我們配合世界。」這句話，也成了橘色惡魔能走遍世界的重要關鍵。

京都錦市場的考驗 真正的底蘊曝光

最具代表性的考驗，是發生在日本電視台《24小時電視》活動。那是一條狹長的京都錦市場商店街，兩旁是傳統熟食與醬菜店，人潮、空間、聲音全都極為複雜。近百名社員只能排成兩列前進。後排幾乎聽不到前方音樂，現場環境對行進樂隊來說可說是極限挑戰。一點點沒注意，就可能節奏混亂、音色分散。但奇蹟發生了！第二排看指揮，第三排看第二排腳步，第四排再跟上第三排。只靠「看」與「感覺」，整支隊伍竟然演奏得天衣無縫。這時候，沒有任何指令，卻展現了最高層次的團隊默契，這正是「橘色惡魔」真正的底蘊。

橘色惡魔再一次轟動台灣！橘高校前顧問田中宏幸公開成功關鍵秘密：像水一樣。（圖／中華文化總會提供）

橘色惡魔再一次轟動台灣！橘高校前顧問田中宏幸公開成功關鍵秘密：像水一樣。（圖／中華文化總會提供）

老師也會犯錯 「弱弱指導」的爆笑真相

田中宏幸在書中坦白說，自己其實是個「很弱的指導者」。他並不避諱談自己的不足，反而認為這正是他與學生能平等對話的起點。他曾在酷暑的操場練習時打瞌睡，結果被學生幹部冷靜又嚴肅地糾正。這時候角色彷彿顛倒，學生成了提醒紀律的人。他沒有動怒，反而立刻道歉，接受學生的標準。他深知，如果此時選擇權威壓制，一切建立起來的信任都會瞬間瓦解。他相信，領導者不必永遠強勢，而是讓團隊學會彼此提醒、彼此帶領。這樣的環境，反而能培養出真正成熟的團隊。

領導者也該像水一樣 存在卻不搶風采

田中宏幸說，水是最好的領導者。水沒有形狀，卻能適應任何容器；不喧嘩，卻不可或缺。咖啡、紅茶、可爾必思，都需要水，卻很少有人注意到水本身。真正成功的領導，也應該是這樣，默默支撐，卻不搶走光芒。或許正因如此，「橘色惡魔」才能在世界各地留下讓人一聽難忘的《Sing, Sing, Sing》，以及那標誌性的「橘式笑容」。這不是刻意設計的表情，而是來自被信任、被尊重後，自然流露的自信笑容。

「橘色惡魔」帶來超高名氣 橫山教練在電視上說過變得有名

田中宏幸說，「橘色惡魔」這個名稱是因為橫山教練在電視上這麼說過而變得有名，至於最早是誰想出來的，早已無從考究。「橘色惡魔」之所以震撼世界，不只是因為技巧，而是因為信任、默契與像水一樣的領導哲學。當指導者願意示弱，學生反而更強；當團隊不依賴舞台，世界處處都是舞台。這，正是京都橘高校吹奏樂部走向世界、也走進人心的真正原因。

橘色惡魔再一次轟動台灣！橘高校前顧問田中宏幸公開成功關鍵秘密：像水一樣。（圖／中華文化總會提供）

橘色惡魔再一次轟動台灣！橘高校前顧問田中宏幸公開成功關鍵秘密：像水一樣。（圖／中華文化總會提供）

橘色惡魔再一次轟動台灣！橘高校前顧問田中宏幸公開成功關鍵秘密：像水一樣。（圖／遠流出版提供）

本文撰寫與摘自遠流出版之《橘色惡魔的弱弱指導法》

