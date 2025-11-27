獨家／機車停人行道遭亂移 店家擺拒馬 雙方火爆開嗆

民眾把機車停放在公司附近的人行道上，結果引起隔壁營造公司業者不滿，不只私自把機車移成橫的，還搬來拒馬占位置。（圖／東森新聞）





台中有民眾把機車停放在公司附近的人行道上，結果引起隔壁營造公司業者不滿，不只私自把機車移成橫的，還搬來拒馬占位置，雙方多次發生口角衝突，還報案找來員警處理，到底人行道能不能停放機車，警方表示，寬度三公尺以上的人行道，在不影響行人通行的情況下，可以依公告停放機車和自行車，但不能停在出入口斜坡處，倒是業者擺放拒馬，同樣也違規。

營造公司董座和隔壁建材行員工，你一言我一句，相互嗆聲，兩人因為人行道上，機車和拒馬擺放問題槓上，吵得不可開交。被移車男子vs.營造公司業者：「（牌子不能放知道嗎），XXX這是我的地方，我還要聽你的話，（這不是你的，警察馬上來。）」

廣告 廣告

事發地點就在台灣大道二段這處人行道，建材行員工指控，營造公司董事長疑似不滿店門口被停放摩托車，導致他自己的休旅車無法停上來，因此經常擅自移動他們的機車，甚至搬來拒馬占位置，雙方已經吵了半年多。

被移車男子：「每次他都會亂移別人的摩托車，然後把自己的拒馬，放在人行道那邊，會把別人的摩托車，直的移成橫的，他還理直氣壯，甚至還回我說，你有被開罰單嗎，你拿給我我來繳，人家有違規，你可以去舉發沒關係啊，但是你再怎麼樣，不能亂動人家的東西。」

雙方都認為對方無理，氣到又叫來警察，結果兩人都違規。

員警vs.被移車男子：「寬度有超過三公尺，沒有畫線的話OK，不過你這邊，它如果有斜坡上去，這邊不能停，你們一定兩方都有都有違規的地方，他不能移你的機車，這是他的部分，可是你的機車也不能停這裡。」

依據道路交通管理處罰條例，寬度3公尺以上之人行道，在不影響行人通行前提下，可以開放停放機車與自行車，不過如果停在無障礙通道，出入口斜坡就屬違規，人行道擺放拒馬也不行，警方勸導後，要求雙方都必須把機車和拒馬移走，否則將會依法開罰。

更多東森新聞報導

車禍連發！東京男偷車高速撞、衝人行道釀2死13傷

汽車衝人行道撞路人！11人送醫2人昏迷 棄車逃逸仍遭逮

獨家／西門甜甜圈店挨轟「路霸」 住戶怒：遊客佔人行道

