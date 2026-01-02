獨家／機車掛雪鍊也能衝合歡山？ 警：管制期仍禁止

許多民眾騎車上武嶺追雪。（圖／東森新聞）





合歡山武嶺下雪，有民眾騎車上山，因為沒裝雪鍊被攔下來，那機車到底有沒有雪鍊？其實也有，只是台灣很少人裝，機車有分傳統鐵鍊、綁帶式的束帶跟鐵釘式的雪鍊，但就算有裝雪鍊，機車要騎上山還是相當危險，因此會被禁止，而四輪的車輛因為有前後輪驅動，加上車重可以讓雪鍊正常運行，在雪地裡行駛相對比較安全。

合歡山武嶺亭不只停滿轎車，連機車騎士也紛紛騎上來，但仔細看，這些機車通通沒裝雪鍊，照樣衝上山。

追雪民眾：「後面的白牌跑去問警察說，可不可以上來，我們就跟他一起衝上來了，可以上來真的太棒了。」

廣告 廣告

清晨因為積雪厚度，所有機車被擋在昆陽停車場，其實機車也有專屬的雪鍊，只是在台灣能見度相當低。「你有聽過摩托車也有雪鍊嗎，（沒有耶）。」

雪鍊業者：「你這個機車(裝雪鍊)，警察也不會讓你上去，因為也是會打滑。」

點開網頁搜尋機車雪鍊琳瑯滿目，主要分成三大類，一般傳統包覆式的鐵鍊，價格大約1200到1500，再來簡易型的類似綁帶式的束帶，價格大約500元上下，還有這種，附帶鐵釘的網狀雪鍊，塑膠跟鐵材質，價格大約600到1200。

仁愛分局一組組長康志豪：「下積雪或路面結冰時，各類機慢車，禁止進入管制路段。」

就算有雪鍊也不讓機車上山，主要是因為機車只有前後輪，在雪地更難操控，很容易就打滑，相較四輪的車輛靠著前後輪驅動，綁著雪鍊加上車重，在雪地裡更好行駛，但也不是每台車都能安裝雪鍊。

「像我這個輪胎，剛才就差點不給我掛，（為什麼），因為他說我輪胎的尺寸比較奇怪。」

廂型車因為輪胎尺寸過大，被業者要求買斷鐵鍊，問另一家又說可以用租的。

「有點偏話術啦，因為怎麼一個說可以，一個說不行，最後也是成功的，在那邊租了雪鍊又上來。」

另外像是低底盤車身，輪拱空間不足等等，都很難裝鐵鍊行駛。

雪鍊業者：「就是掛手套，弄不進去擠不進去的時候就不行，底盤低表示它(輪拱)間隔也很小。」

鐵鍊買斷價格，似乎也是看市場浮動，上週一條買斷大約3千塊，這周漲到4千，有車主質疑部分業者坐地起價，看來要上山追雪前，還是做足功課，才不會多花錢，又傷了愛車。

更多東森新聞報導

獨家／困擾？連帽外套轉頭擋視線！新款噱頭加「軌道」

獨家／追星族演唱會租神機拍「fancam」業者月收破3百萬

獨家／買高級香氛線香卻「容量不足」 客控被當冤大頭

