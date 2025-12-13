獨家／機車族愛美穿短褲、裙！實測「保暖裙」蓋腿防風增暖度

市面上出現保暖裙，讓機車族圍在腰上。（圖／東森新聞）





天氣有夠冷，很多女生「愛水嘸驚流鼻水」，還是會穿短裙、短褲，但如果要騎車的話扛得住嗎？市面上就出現加絨又加厚的保暖裙，讓機車族圍在腰上，標榜讓腿部不會冷。經過實測，多少有保暖效果，不過要注意行動受限，保暖裙也很占空間。另外像是網友推薦的「冬天神器」雨衣，兩件式也比連身式更保暖。

出門要美、要漂亮，再冷都愛短裙大露腿，只不過走路沒問題，要是騎車真的會凍末條，要「愛水嘸驚流鼻水」，現在有這法寶。

攤開圍在腰上扣扣子，但它不是防曬裙，而是保暖裙，整面毛茸茸披在腿上，標榜不會冷吱吱。像這種加絨的保暖裙到底有沒有保暖的效果？《EBC東森新聞》根據物理老師的建議，用測溫槍實測參考看看。

首先看看沒穿保暖裙，騎車5分鐘，冷風吹呀吹，下車一量，腿部表面溫度是23.9度；再來保暖裙上場，同樣騎車5分鐘，相較之下雙腿被覆蓋，不太會吹到風，下車量溫度是26.1度，穿跟沒穿至少差了2度左右。

理化老師張瑞：「（體表溫度上升的話，體感也會多少有上升嗎），會，一定會，至於體感溫度沒有辦法測，因為就是是每一個人的感覺，平均得出這樣子。」

用測溫槍參考，保暖裙多少能提高溫度，除了保暖之外，外層材質也能防潑水，避免下雨淋濕。但如果身高不高得注意長度，圍上保暖裙，行動可能受影響，也因為加絨又加厚，體積大、占空間，放進車廂恐怕放不下安全帽。

至於不少網友大力推薦的「冬天神器」就是雨衣，像是兩件式雨衣，穿上雨褲騎車逛逛5分鐘，腿部表面溫度是25.9度；如果是連身雨衣，5分鐘過後則是25.4度，相較沒穿雨衣溫度都比較高，兩件式保暖效果更好。

另外也有車用品業者提供保暖撇步。機車用品店店長山豬：「基本上就是雨衣跟手套，只要防風做得好，保暖效果也會更好。」

雨衣、手套都有加絨款式更保暖，機車族手套更一定要防水，否則淋濕會讓手部更冷。氣象署也指出，在風速影響下，當氣溫為15度時，強風會讓體感溫度大幅下降，甚至比氣溫還要低，只有11度，因此機車族從頭到腳都要注意保暖，別手腳冷冰冰，體溫跟著冷吱吱。

