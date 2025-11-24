獨家／機車族「保暖面罩」防冷風！ 從頭到頸「3合1」包緊緊

業者推出保暖面罩。（圖／東森新聞）





冬天騎車不少人會自備保暖法寶，不少業者也趁轉涼，推出新品像「保暖面罩」，除了一般薄面罩，在脖子加上絨毛設計，還有的是一體成形，外觀毛茸茸一大坨，遠看就像外套。除了臉要保暖，還有半截式的「保暖護腿」，因為方便也很受歡迎。但共通點就是不防水，遇上大雨可能越穿越冷。

每到冬天，騎車寒風刺骨，尤其臉和脖子不斷被冷風摧殘，越來越多業者推出這類商品：安全帽內防寒法寶保暖面罩，耳罩、口罩、圍巾三合一，頭部薄透設計，戴全罩安全帽也沒問題，天氣一轉涼，買氣馬上熱起來。

廣告 廣告

機車裝備業者Tank：「下面有加絨加厚，會比較保暖。」

《EBC東森新聞》實際上臉，上路實測，脖子暖度大幅提升，但因為臉型不同，風還是可能灌進來，而電商平台上，近期常見還有這款。

電商宣傳影片：「我們額頭啊、耳朵啊，臉頰、脖子360度全方位一體，都能保暖到位了。」

這毛茸茸一大坨以為是外套，實際上也是騎行防風保暖帽，甚至標榜電動車安全帽塞進去沒問題，但用過的人卻說實在不可行。

用過民眾：「我有買這樣，家裡也有像這樣，（塞到安全帽）不行啊，你看我像這樣子，這樣子的時候，安全帽就沒辦法，扣不起來。」

不過不論是哪種保暖帽，共通點就是不防水，雨天被淋濕，貼在脖子上可能越圍越冷。除了臉會怕冷，女生冬天愛穿短褲，腿也要保暖，就有業者推出半截式的保暖護腿，只要這樣子拉，就可以一秒搞定，比整件式的保暖褲，操作起來更方便。

加絨內襯，號稱擋風又防水，但實際上，縮口綁帶加棉質設計，遇上大雨水馬上滲進去，不少騎士也有類似經歷。

民眾：「我可能手套沒有防水的話，濕掉就會特別冷，（保暖褲）雨下太大的話，其實會貼在肉上，濕掉的話反而更冷。」

騎車保暖小物，防寒防濕難兼顧，恐怕都還是得在外層多套件雨衣，才不會突然遇到下雨，保暖不成更難受。

更多東森新聞報導

「保暖神衣」好市多登場！網見「跳水價格」驚呆 評價兩極

獨家／騎車好冷！保暖防雨褲該買嗎？機車族：怕內刷毛很悶

獨家／冬天必備？韓風「毛毛鞋」吹進台 實穿評價兩極

