獨家／機車等紅燈突挨撞 乘客轉頭傻眼...是警車

台北東區日前發生追撞車禍，有雙載機車停等紅燈，突然被後車追撞，後座乘客轉頭一看嚇壞，因為撞上的是台警車。根據了解，當時警車巡邏，疑似員警沒有注意才會釀成車禍，幸好雙方都沒有受傷，後續騎士也表示不追究。

機車等紅燈，突然間轉頭看後方，怎麼是警車啦？時間回到幾秒鐘前，看看當時警車也是要等紅燈，眼見這時機車已經停在前方，警車慢下速度卻撞上，沒有停住。機車乘客一看嚇傻，再三確認打開面罩，撞上的不是別的車，就是警車。

《EBC東森新聞》重回到事發現場，地點就在熱鬧的東區，這裡越晚越熱鬧，而當時警車停在這一處路口，卻往前追撞到機車，也讓目擊民眾直呼現場氣氛超尷尬。

目擊民眾：「有點傻眼，奇怪，它怎麼沒有煞車，一直往前，啊要撞到了，下一秒就撞到了。騎士就很驚訝，想說是被撞了，誰撞他，結果轉頭一看是警察，還滿尷尬的。」

事發在9日晚上9點多，台北市大安區市民大道四段路口。根據了解，當時號誌是紅燈，警車巡邏經過，疑似駕駛的員警沒有注意到前方，釀成追撞，幸好雙方都沒有受傷。

目擊民眾：「騎士應該是有受到驚嚇，就是撞一個滿大力，我行車紀錄器都有收到撞擊的聲音。騎摩托車的沒有倒掉，不然倒掉應該會受傷。」

轄區交通分隊警方獲報車禍到場，確認雙方都沒有大礙也沒有財損，騎士也表示不追究，不需警方介入。只是巡邏員警一個不小心沒注意，機車這一撞可嚇得不輕。

