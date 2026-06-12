獨家／機車行員工趕上班 開鐵門驚見「懸空滑板車」

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一台電動滑板車懸掛在半空中，一名員工愣在原地好幾秒。（圖／齊全二輪提供）





台中梧棲一間機車行，日前發生一起逗趣又驚險的意外插曲。一名員工接近中午上班時，因為快遲到急著打卡，開啟鐵捲門後就直接鑽進店內，完全沒注意到一旁有台電動滑板車靠在鐵門旁。沒想到鐵捲門往上捲動時，滑板車把手剛好卡住門片，整台車竟跟著一起被拉上半空中，讓員工走出來時當場看傻眼。

接近中午12點，員工匆匆忙忙趕來上班，按下鐵捲門開關後，還沒等鐵門完全升起，就直接彎腰鑽進店內。沒想到，放在旁邊的電動滑板車也跟著鐵捲門一起「升空」。

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當事車行員工小胖弟：「沒有注意到滑板車，我快遲到了，就急著進去打卡。」

店門打開後，員工打著哈欠走出來，結果眼前景象讓他瞬間清醒。只見一台電動滑板車懸掛在半空中，他愣在原地好幾秒，一時之間還以為自己沒睡醒。

當事車行員工小胖弟：「出來看到真的傻眼，我那時候還很想睡覺，還以為是在作夢。」

當事機車行林老闆：「我原本以為是網路影片卡住，結果他真的定格在那邊，那個表情完全沒動。」

事發地點就在台中梧棲這間機車行。11日中午，員工開門時沒有發現滑板車把手靠在鐵捲門上，結果整台滑板車被捲門帶上半空，宛如懸浮裝置藝術。事後店家調閱監視器畫面，才還原整起事件經過。

當事機車行林老闆：「調完監視器之後覺得很好笑，而且他這個月都沒賣什麼車，想說幫他蹭一下流量，就把影片放上網，結果抖音已經超過10萬觀看了。」

當事車行黃技師：「看到直接笑翻，那個畫面真的太好笑了。」

據了解，這台電動滑板車平時是員工外出拿零件時使用，重達12.5公斤。實際測試發現，滑板車把手剛好卡住鐵捲門的情況其實不容易發生，必須角度和位置都相當剛好，才有可能被穩穩吊起來。

不過不少人也注意到，真正危險的其實是另一個細節。當時鐵捲門尚未完全開啟，上頭還掛著重達12公斤的滑板車，員工就急著鑽進門內。萬一鐵門故障或滑板車掉落，後果恐怕不堪設想。這回雖然成了網友熱議的搞笑畫面，但也提醒民眾，進出鐵捲門時還是得等門完全開啟，再進出較為安全，免得一不小心，上演「飛天滑板車」驚魂記。

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