獨家／「機車超人」進駐蘇澳！備滿材料免費修泡水車

連鎖機車行的總經理親自召集修車師傅到蘇澳災區免費修機車。（圖／東森新聞）





這次宜蘭淹水，水勢來的又猛又快，不少汽機車都被泡在水裡，就有連鎖機車行的總經理親自召集修車師傅到蘇澳災區免費修機車，還自備許多修車材料，希望在最短時間將災民的代步工具修好，其實在上一次光復洪災中，他們就到災區協助重建非常暖心。

把泡過泥水的「歐都拜」坐墊小心翼翼拆開，仔仔細細檢查電瓶，這些黑手大哥大姐在路邊努力為泡水車做健康檢查。

檢修完後還得用水槍，裡裡外外沖一沖，就這樣一輛一輛為災民打理好他們的代步工具，泡過泥水的機車維修難度更高，頭家說修理泡水車分秒必爭，及早「就醫治療」，才能夠免於未來出一身病。

連鎖機車行總經理楊長庚：「基本上我們在修的時候，有分為你的化油器還有我們噴射，還有空氣濾清器火星塞，把這些拆開重新清洗重新發動，機油如果有混到水，我們把機油換掉，基本上這大半就可以發動。」

楊老闆帶領四名員工，自備各種修車材料到蘇澳當「機車超人」 ，電車油車都可以免費修，因為看到有蘇澳淹水，有太多機車被重傷，團隊希望為災民重建，盡一份心力，事實上一個多月前的花蓮洪災，機車行團隊也從四面八方前往光復報到，為當地災民展開暖心救援。

連鎖機車行總經理楊長庚：「以往台灣每次大水災，林邊像上次光復還有上次的恆春我們都有進駐，這20幾年我們都有在做這些事。」

機車超人進駐支援，儘管每天最多只能修10多部車，但還是希望能夠幫助災民生活早日重回正軌。

