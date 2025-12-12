獨家／檢察官吃霸王餐？帶200元買便當挾270元的菜 拖3個月才還全署震驚

高雄地檢署洪姓檢察官遭爆法院自助餐廳吃霸王餐，270元餐費拖欠3個月才還。王吟芳攝

高雄地檢署洪姓檢察官遭爆今年9月間前往法院地下室餐廳包便當時，因身上僅帶了200元現金，卻挾了270元的飯菜，當場老闆娘好意寬限他「下次再給270」，不料洪姓檢察官竟一拖3個月不見人影，既不再下樓用餐，也沒有歸還欠款，直到本月餐廳負責人向檢方反應，消息傳開後全署議論紛紛，洪檢察官才趕忙前往餐廳還錢。

據了解，洪姓檢察官是警大畢業，司法官訓練所第59期結業，去年才從桃園地檢署調到高雄地檢署國土環保兼重大刑案組，檢察官資歷約5年多。

雄檢同事指出，洪姓檢察官平日中午經常到地下室自助餐廳包便當，幾乎每次都包兩個，且每次身上都只帶200元，有時他挾的飯菜清點後價格超過200元，多出的5元、10元零頭，餐廳就當作給檢察官優惠，沒有計較。

不料今年9月間某日，洪姓檢察官中午又下樓包便當，竟挾了270元的飯菜，結帳時他向老闆娘表示身上只有200元，不夠70元；當時老闆娘好意通融，表示那就先欠著，270元下次再給，還隨手記下金額與日期，沒想到洪姓檢察官自此一去不回頭，再也沒有下樓消費，欠款也遲未清償。

據了解，餐廳方面等了3個月不見洪檢人影，私下向檢方高層抱怨，事情才傳開，洪姓檢察官也在同事提醒下，於日前到餐廳結清欠款，但事件已在雄檢傳開。



