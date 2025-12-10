獨家／檳榔攤闆娘遭刺殺 「死前跪地呼救」

記者胡時瑛、吳繢杉／高雄報導

高雄鳳山發生一起凶殺案！46歲呂姓凶嫌為了討債，狠心砍殺68歲王姓檳榔攤老闆娘，現場血跡斑斑，婦人跪地求救，目擊民眾聽到聲響跑出來看，拿起手機錄影一度也遭到追砍，凶嫌隨即往巷子逃逸，最後把凶刀丟在水溝，逃逸約一小時落網，不幸的是，遭砍殺的婦人送醫搶救宣告不治。

高雄鳳山檳榔攤老闆娘遭砍，受害者跪地求救畫面曝光。

遭砍婦人：「快點救人啊。」

婦人雙腳跪趴在地上、滿臉驚恐、全身是血，哀嚎大喊救命，凶嫌戴口罩、手上握著刀子，要婦人快點把錢拿出來，還衝過來連目擊民眾都想殺。

廣告 廣告

遭砍婦人：「救人啊。」

熱心鄰居：「等下我先錄影。」

熱心民眾機警拍下兇嫌面貌。

鏡頭一片混亂，趁著目擊民眾躲避追砍，凶嫌往巷子逃逸全過程被拍下來，走進巷子速度變慢，改成快步離開，還回頭看了一眼，高雄鳳山光遠路清早7點多發生凶殺案，68歲檳榔攤老闆娘被刀刺中，送醫不治。

熱心目擊者：「大姊喊救命，嫌犯說還不快拿出來，我想說買個東西，哪有這麼凶悍的，看他拿刀我就立刻拍他，他要砍我我就跑啊，他就拿著刀就跑了，員警說還有（戴）手套。」

連目擊者都差點被砍，46歲呂姓兇嫌犯案後躲在附近巷子遭員警逮捕。

員警：「蹲下，蹲下，蹲下。」

呂姓兇嫌：「好啦。」

兇嫌犯案後躲在附近巷子，最終遭員警逮捕。

員警：「刀子咧？你刀子丟哪？」

記者：「你砍他幾刀？（聳肩）你主要要找他兒子嗎？（點頭）」

面對記者詢問，凶嫌態度淡定絲毫不驚慌，坦承跟檳榔攤老闆娘兒子有債務糾紛，到檳榔攤找人，跟對方母親爆發口角憤而行兇。犯案凶刀丟水溝，員警用繩索拿鐵夾，從水溝的孔洞撈出來，人贓俱獲。

凶嫌犯案後將凶刀丟入水溝。

鳳山分局副分局長陳永豐：「當場依準現行犯逮捕，全案目前積極偵辦中。」

凶嫌犯案後1小時，沒逃太遠就落網，熱心民眾聽到檳榔攤老闆大喊救命，奮不顧身衝向前阻止，拍下行凶瞬間，但不幸的是檳榔攤老闆娘送醫搶救不治身亡。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

醫大兒被酒駕撞死！無照洗車工只判10年…主播父慟哭：毫無公平正義可言

闖紅燈＋鬼切「2人肉包鐵滾數圈」！一查身份懵了…騎士才11歲

139縣道「死亡彎道」又出事！22歲男騎「50萬重機」撞路樹…一度命危

目睹弟弟從竹筏跌「3米魚塭」掙扎沉入水！哥哥急報案、送醫仍救不回

