獨家／檸檬價狂漲！ 全台「檸檬口味」甜點、飲品掀漲價潮

今年入冬檸檬價格漲價，漲幅直逼5成。（圖／東森新聞）





今年入冬檸檬價格漲價，漲幅直逼5成，檸檬愛玉攤就指出，檸檬以往一斤20幾元，現在已經飆到80幾元，用量很大的檸檬原汁，一瓶也貴了100元左右。而全台檸檬相關產品，包括檸檬塔、檸檬汁等都出現漲價潮，讓愛吃檸檬口味的消費者荷包大縮水。

大鍋子裡好幾大塊Q彈滑嫩的愛玉，再擺上新鮮檸檬，還有檸檬切片，讓賣相更好看，清爽檸檬愛玉超受歡迎。像這樣一碗檸檬愛玉，想要有酸酸甜甜的滋味，絕對要加的就是檸檬原汁，但業者指出，現在包括檸檬原汁，還有檸檬都越來越貴。

湯匙撈一撈愛玉，再來些冰塊，依照客人喜好加檸檬原汁，愛甜的少加一點，喜歡酸酸的就加多一點，這樣一碗55元，但業者就透露，光是一瓶檸檬原汁的價格，已經從100多元漲到200多元，至於檸檬更是翻倍漲。

愛玉檸檬冰品業者：「（檸檬）有時候80幾塊一斤，（正常比較穩定的時候是多少），20幾塊，我們就是愛玉檸檬，仙草檸檬這2種，或是愛玉粉粿加檸檬，都會用到檸檬都很兇。」

成本飆漲北市中正區的檸檬愛玉老店直呼不敢漲，但不少業者已經扛不住，像是澎湖起家的台南檸檬汁店，檸檬汁、檸檬紅茶近期一杯漲了5元，鹿港的甜點一盒玫瑰檸檬塔也漲價，還有屏東飲料店檸檬系列飲品調漲5元。

愛玉檸檬冰品業者：「（檸檬）量比較少，也不好買，當然差好多，又不漂亮又很醜。」

檸檬貴桑桑，就是因為今年受到去年颱風影響，春季開花量大幅減少，再加上部分果樹死亡，6~8月盛產季，產量比往年少了4成左右，而9~10月的檸檬價格本就偏高，供應量減少下，近期還是維持高價，檸檬批發市場交易價格，短短幾個月漲幅接近53%。

檸檬貴得很有感，不只業者苦哈哈，消費者也怕後續漲價的檸檬甜點或飲品也陸續往上漲。

