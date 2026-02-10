獨家／櫻桃竟有細菌、黴菌！民眾驚恐「口感超苦」 大全聯：可退換貨

記者施春美／台北報導

有民眾在賣場賣到苦味的智利櫻桃。醫師提醒，櫻桃帶有苦味，恐已有細菌或黴菌滋生。（圖／民眾提供）

近來市場常見櫻桃蹤影，但有民眾表示，在賣場大全聯購買的智利櫻桃，當晚立即品嚐竟有苦味，讓她驚恐不已，但家人在不知情下竟將900克櫻桃，吃到僅剩19顆。對此，醫師楊振昌表示，櫻桃有苦味應是過熟或保存不當所致，恐已有細菌、黴菌滋生，勿再食用！大全聯則表示，民眾若買到有疑慮的商品，可進行退換貨或退費。

一名民眾表示，她於2月8日大全聯內湖店購買一盒智利櫻桃，900克售價599元，當晚回家洗淨後吃了一顆，「味道不甜偏酸，但可怕的是，後來覺得非常苦，即使已吞下，口中苦味仍持續不散。」

該民眾表示，其家人們也覺得有異，但心想大全聯是知名賣場，應不會販售問題商品，家中小孩竟然不以為意地持續吃，次日傍晚竟只剩19顆，讓她相當擔心家人的健康風險。

北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌，接受《三立新聞網》採訪時表示，櫻桃理應依其成熟度不同，而有酸、甜味之別，新鮮櫻桃可能偏酸，中、後期櫻桃的口感偏甜，「但若達苦味，應是已過熟或保存不當所致，恐已有細菌、黴菌滋生，最好別再食用，以免危害健康。」

楊振昌說明，由於智利櫻桃多採海運，有苦味是來自長時間運輸導致的不新鮮、變質，可能是水果已過熟或保存不當所致，已有細菌、黴菌滋生；另外，苦味也可能來自果肉內部的腐爛，使得櫻桃帶有苦味。

對此，大全聯接受《三立新聞網》採訪時表示，該商品於門市採5公斤原裝進行分裝作業，分裝過程由人工逐一檢視果實外觀，剔除裂果等不良果，確保品質穩定。商品上架後於門市販售1~2天，以維持新鮮度與品質。

大全聯表示，若民眾購買到有疑慮之商品，可持原發票及原商品至原購買門市，大全聯將全力協助辦理退換貨或退費，保障消費者權益。

