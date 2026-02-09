獨家／櫻桃自由來臨？！醫喊「出現1味道」快丟掉：細菌、黴菌已滋生

記者施春美／台北報導

有民眾發現，在賣場買的智利櫻桃竟然是苦味，相當驚恐。(圖／資料照)

近來市場可見櫻桃蹤影，價格也較為親民，但有民眾發現，在賣場買的智利櫻桃竟然是苦的！醫師楊振昌表示，新鮮櫻桃可能偏酸，中、後期櫻桃的口感偏甜，「但若達苦味，應是已過熟或保存不當所致，恐已有細菌、黴菌滋生，最好別再食用，以免危害健康。」

近來櫻桃價格較便宜，不少人直呼可實現「櫻桃自由」，但有民眾抱怨，賣場買到的智利櫻桃竟然是苦的，味道若是酸澀，還能接受，但第一次吃到苦櫻桃讓人相當驚恐，不知有無健康疑慮。

櫻桃若有苦味恐已有細菌、黴菌 醫師：快丟掉、別再吃

北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌，接受《三立新聞網》採訪時表示，櫻桃理應依其成熟度不同，而有甜、酸味之別，例如成熟度不足的櫻桃含糖量較低，口感偏酸；較成熟的櫻桃甜度較高。「苦味與櫻桃本身的品種無關。」

他表示，由於智利櫻桃多採海運，有苦味是來自長時間運輸導致的不新鮮、變質，可能是水果已過熟或保存不當所致，已有細菌、黴菌滋生；另外，苦味也可能來自果肉內部的腐爛，使得櫻桃帶有苦味，「所以，吃到苦味櫻桃時，就該丟棄，勿再食用，以確保健康。」

櫻桃苦味與種籽、品種有關？醫師：都無關！

櫻桃種籽含有氰苷，有導致人氰化物中毒之虞。針對帶有苦味的櫻桃是否沾染櫻桃種籽的苦味素，楊振昌表示，櫻桃種籽的氰苷必須經過咬碎後才能釋出，不會因此讓果肉產生苦味，因此，民眾毌須擔心吃進櫻桃種籽的氰化物中毒問題。

至於櫻桃的挑選技巧，楊振昌表示，挑選櫻桃應注意果柄要翠綠，果皮要光滑、有光澤，避免購買有皺縮、變軟或發黃果柄的櫻桃。

