【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

科技業職場性騷擾與勞權爭議事件正引發社會譁然。一名任職於禾鏵實業有限公司的女行銷業務員，控訴在洽談仟萬元採購案時，遭美光科技龍姓課經理以權勢強行猥褻。她鼓起勇氣報警後，竟遭原任公司簡訊開除，並在請病假期間反被提告侵占公司筆電、手機與車輛，令人震驚。

禾鏵實業有限公司至截稿前未對此事件作出回覆。（圖/翻攝網路）

【科技業職場性騷擾案發經過 】

據了解，該案發生於2025年7月18日與25日。女業務受指派與美光科技洽談仟萬元業務案，對方龍姓課經理邀約用餐及會面。第一次在林口地區飯後車內發生強吻、掀衣、觸摸胸部等不當行為；第二次則在竹北某汽車旅館內，對方強行壓制、扯衣、疑似以手指插入陰道等強制猥褻行為，身心俱創。

事後，女方在男友陪同下前往醫院驗傷並立即報警提告，全案目前已進入司法調查程序。

美光科技龍姓課經理被投訴強制猥褻。（圖/翻攝網路）

【報案後反遭打壓】病假期間被解職並提告

女方表示，報案後精神極度崩潰，依法持診斷證明請病假。未料公司不僅未提供協助，反於9月13日簡訊通知其曠職六日予以解雇，更主動向警方提告其侵占公務設備與車輛。她痛批：「這根本是報復性開除與司法迫害。」

【老闆錄音曝光】「事情鬧大我就解雇你」

據悉，受害人提供了一段與公司老闆的對話錄音。錄音中老闆語帶威脅地表示：「這種事情如果鬧大，會影響公司名譽，我會依法解雇你。」該段音檔成為本案關鍵證據之一，也讓受害人質疑企業對待強制猥褻事件的態度冷血無情。

禾鏵實業有限公司自截稿前未回應。本案也再次引發外界對科技業職場性騷擾申訴機制與企業內部保護制度是否完善的關注。

