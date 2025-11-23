獨家》權喜原來台突喊「禁收禮物！」女神親揭內幕：我有點難過

權喜原希望，明年和球團、同事還有粉絲一起努力。（圖／IG@hee._.tty）

中華職棒味全龍今（23日）在台北大巨蛋舉行感謝祭，3位韓籍啦啦隊女神都有出席，並各自帶來精彩的演出，來回饋粉絲一年以來的支持。對此，「怪物新人」權喜原也分享今年球季的心得，期許未來一起努力。

權喜原向《中時新聞網》分享，她很幸運能在台灣遇到好的同事、很好的球隊，這也是她首次在台灣接觸的棒球啦啦隊，從女孩們的身上學習到很多，希望未來的生涯還能做的更多。

談到今年夏天，在台灣待了很長一段時間，雖然沒有因為經常往返韓國、台灣感到疲倦，「平常在家就是一個人，偶爾還是會覺得很孤單」，不過一看到粉絲的出現，在球場上為她加油打氣，就會覺得很開心。

回憶在台灣的初登板，權喜原自認有很努力地準備，結果實際來台後才發現真的好熱，也有些不太習慣，覺得有很多需要努力的地方，甚至比想像中要更加努力。因此，那次回韓國後，權喜原很努力地改變自己，除了染金髮換造型，還特別加強舞蹈、體力的部分，所幸獲得大家的肯定。

面對網路上的批評，權喜原則說，她會直接無視人身攻擊的留言，「可是在這麼多留言裡面，一定會有我需要聽見的點，與其受到傷害，那不如去聽從適合的建議，我再去改進，想辦法讓這些留言的人，變成我的粉絲。」如此正能量的態度，也令記者讚嘆不已。

談到先前發生有粉絲禮物送「吃一半食物」。權喜原說著說著有些難過，由於來接機的粉絲，大概都是她看過的熟面孔，以為都認識便接下所有禮物，殊不知卻收到吃過的東西，「我有點受傷！才會想透過文字訊息，希望以後不要再發生這樣的事，以後不再收禮物」。

不過，粉絲們的善良暖舉，仍讓權喜原相當感動，不僅給她滿滿的力量，還會做一些應援小物，或是幫忙印出照片分送等，一起為她應援，讓權喜原承諾「我們未來一起加油！」

