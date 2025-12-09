獨家》歌后楊燕為泰北滯留國軍獻唱！捐6萬蓋房助抗日後代

「蘋果花歌后」楊燕為泰北滯留國軍獻唱，並宣布「捐出6萬元協助蓋房。」(照片/游定剛拍攝)

80歲「蘋果花歌后」楊燕日前出席國際扶輪社黃埔社舉辦的「送愛到泰北」義唱活動，孫文學校總校長張亞中、前立委周守訓也親自到場力挺。楊燕一連獻唱《香格里拉》、《一朵小花》、《負心的人》等經典名曲，近2小時的演出吸引上百位歌迷到場聆聽。她接受《中時新聞網》訪問時透露，得知泰北滯留國軍及其後代生活困苦，決定捐出6萬元協助蓋房，希望讓這些家庭有個遮風避雨的家。

楊燕指出，泰北滯留國軍多是當年參與抗日、保家衛國的前線將士，戰後因種種原因滯留邊境，既沒有中華民國國籍，也沒有泰國國籍，使得生活陷入長期困境。許多家庭只能住在簡陋茅草屋，「外頭下大雨、屋裡也跟著滴小雨，鍋具破到只能用半個鍋子煮飯，孩子白天去泰國學校學泰文，晚上再回來學中文，水電和燈光都不足，真的很難想像他們怎麼生活。」

80歲歌后楊燕清亮、溫柔嗓音令人驚艷。(照片/游定剛拍攝)

她心疼地表示：「聽到他們的故事真的很難過。當地說蓋一棟房只需要6萬元，我就想少吃幾餐、少買幾件衣服，讓我來幫忙蓋一間房子，至少讓孩子冬天不要再受寒。」

孫文學校總校長張亞中現身力挺歌后楊燕義演活動。(照片/讀者提供)

在義演現場，楊燕以清亮溫柔的歌聲，成為拋磚引玉的力量，也呼籲社會各界共同響應，「希望能有更多人一起發心，讓這些家庭不再被環境逼得無處可去，給他們一個安定的家。」

