獨家》歌后楊燕誤丟百萬鑽石耳環！醫師尪一句話超內疚「從此不買」

「蘋果花歌后」楊燕曾誤丟百萬鑽戒，醫生尪溫暖一句話讓她至今超內疚。(照片/游定剛拍攝)

80歲「蘋果花歌后」楊燕，當年演藝事業巔峰之際華麗轉身，1979年嫁給心臟科醫師陳英勵，淡出演藝圈並定居紐約逾45年，夫妻感情深厚。不過丈夫4年前病逝，留下許多難忘回憶。楊燕近日接受《中時新聞網》專訪透露，曾誤將價值百萬元的鑽石耳環丟進垃圾桶，而老公的一句話，讓她深感內疚至今，更徹底改變人生價值觀。

楊燕回憶，當年剛生下女兒，一次抱著嬰兒入睡，因鑽石耳環背後的針刺到耳後感到疼痛，便順手取下放在床邊。她擔心耳環掉落，還特地用衛生紙包好，卻在半夢半醒間睡著。沒想到隔天清晨起床，看見床邊的衛生紙，下意識以為是垃圾，「就這樣直接丟進垃圾桶，完全忘了裡面包的是鑽石耳環。」

楊燕現在登台演出都戴假耳鑽，認為「掉了就算了。」(照片/游定剛拍攝)

直到某天，丈夫所屬醫院舉辦大型派對，楊燕準備盛裝出席時，才驚覺耳環怎麼找都找不到。她坦言當下「整個人都嚇傻了」，丈夫還隨口問了一句：「不是才幫妳買的嗎？」讓她一句話都不敢回，也完全想不起耳環究竟去了哪裡。

80歲楊燕人生最大體悟，凡事「大事化小、小事化無」，人生自然輕鬆許多。(照片/游定剛拍攝)

她原以為會被責怪，沒想到丈夫沉默片刻後，竟輕聲說了一句：「要不要再買一副給妳？」楊燕回憶當下瞬間紅了眼眶，也從此對珠寶產生深深的內疚感，「我這輩子不要再買了，鑽石也不過就是石頭，只是會發光而已，不戴也沒關係。」

她也自嘲，不只鑽石耳環，連綠寶石首飾都曾「不知道丟到哪裡去」，最後索性徹底看開，認為身外之物終究帶不走，「人走了，什麼都沒有了。」如今登台演出，楊燕笑說自己頂多戴假飾品，「掉了就算了，反而自在。」

談到人生體悟，楊燕感性表示，希望大家都能像她現在一樣，凡事「大事化小、小事化無」，學會放下，人生自然輕鬆許多。她也引用慈濟證嚴法師的一句話自勉：「任何物品，我們只有使用權，沒有所有權；當人走了之後，一切都沒有了，一切都是空的。」這段百萬耳鑽的意外插曲，也成了她人生下半場最深刻、也最珍貴的心境轉折。

