獨家／歌寫一半淚崩！TRASH林頤原悲揭「父親2變化」嘆：失去陪伴

金曲樂團「TRASH」團長兼吉他手林頤原推出首張全台語創作專輯《鼓仔燈》，靈感來自彰化鹿港家鄉廟口高掛的紅色燈籠，希望將作品獻給每個在外打拚、想念家鄉的遊子。日前他接受《三立新聞網》專訪，談及橫跨15年創作的10首新歌中，最難詮釋的便是〈凱旋〉，今年農曆春節返鄉閉關創作時更一度淚崩。

TRASH林頤原接受《三立新聞網》專訪。（圖／華納音樂提供）

林頤原去年底結束TRASH小巨蛋演唱會後，返鄉參與父親農會春酒，父親見到鄉親們爭相與兒子合照，眼神滿是驕傲。只是在歡樂氣氛下，林頤原卻注意到父親不僅白髮明顯增多，酒量也大不如前，「我當下真的嚇到，原來我長大和你們變老，是同時在發生的。」他感嘆雖然完成攻蛋夢想，卻也在不知不覺中，失去十多年來陪伴家人的時光。

夜深人靜時，林頤原將當晚畫面全數寫進歌詞「接著一杯又喝了一杯，原來超人他還是會累」、「廟前的廣場，少年也白了頭髮」等，寫著寫著竟忍不住落淚。他坦言一方面感慨時光流逝，一方面又對於自己有能力記錄這些畫面相當感動。儘管未明說是在寫父親的故事，不過他猜想對方應該有所感受。

TRASH林頤原〈鼓仔燈〉MV邀請父親（右）及親友入鏡。（圖／華納音樂提供）

TRASH今年首度奪下金曲獎最佳樂團獎，林頤原也特地將獎盃帶回鹿港天后宮還願，吸引街坊鄰居圍觀。新專輯同名歌曲〈鼓仔燈〉MV以此為背景，將場景移至廟前拍攝，並邀請父親與親友一同入鏡。他笑說，原先預期僅有20、30人參與演出，沒想到最終硬生生聚集了50、60位親友，自己在眾人面前表演的心情也確實如同MV橋段尷尬，「觀眾距離很近，大家的表情也都看得很清楚，所以MV的尷尬不算是演的，真的是那個表情。」

為何想將「家」作為整張專輯核心主題，林頤原分享：「如果不知道未來要去哪裡，那就先問問自己從哪裡來。」在執行個人計畫前，他對於未來一切感到未知，因此決定以「家」為出發點閉關創作3週，最終完成這張專輯。至於未來目標，他認為樂團已完成登上小巨蛋的夢想，個人方面不再強求更多，只希望持續創作、不讓自己停滯或怠惰。

