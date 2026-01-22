獨家》歌王揭演藝圈殘酷現實！資深藝人晚年悲歌曝光

70年代歌手胡立武擔任中華演藝總工會常務理事長近十年，分析產業現況。(照片/游定剛拍攝)

演藝圈表面光鮮亮麗，背後卻暗藏殘酷現實。70年代歌手、擔任中華演藝總工會常務理事長近十年的胡立武接受《中時新聞網》專訪，直言「台灣演藝產業長期缺乏制度保障，導致不少資深藝人一旦失去舞台，生活立刻歸零」。晚年處境令人心酸。

胡立武指出，台灣演藝事業至今仍是「有演出才有收入」，卻沒有完整的退休制度，不少藝人年輕時雖曾賺過錢，但因缺乏理財觀念或經商失利，到了年紀漸長、唱不動時，收入隨之中斷，生活頓時陷入困境，甚至只能仰賴救濟金度日。

廣告 廣告

歌手胡立武淡出歌壇後，如今已是中南美4大商場、15家分店的大老闆。(照片/胡立武提供)

「有些藝人年紀一把了，還被迫到收入很少的場所唱歌，只為維持生活。」胡立武感嘆，自己親眼看過不少資深藝人經濟狀況不佳，連打麻將都得斤斤計較，顯見晚年生活壓力沉重，令人不忍。

歌手胡立武熱愛唱歌，近年投入公益演出。(照片/游定剛拍攝)

他進一步指出，演藝環境的不健全，不只影響資深藝人，更讓許多有才華的年輕人不敢全心投入演藝事業，擔心未來毫無保障，長期下來，也阻礙台灣整體演藝產業的發展。

(左1)藝人胡立武演藝圈人緣不錯，(左2起)藝人楊燕、王瑞玲、邱蘭芬、文香。(照片/胡立武提供)

談到改善之道，胡立武坦言，目前演藝工會資源有限，僅能在發現個案時短期協助，並非長久之計。他認為，若要真正改善資深藝人的處境，除了工會必須強化，更需要政府資源與制度面的介入，建立更完善的保障機制，才能讓演藝工作者無後顧之憂。

胡立武直言，資深藝人的晚年困境並非個案，而是整個產業長期結構失衡的結果，「如果這個問題不被正視，台灣演藝圈的未來，只會越來越辛苦。」

更多中時新聞網報導

魏如萱穩交21歲男友愛得坦然

Lulu再秀婚紗照 撞媽30年前造型

邵雨薇一人飾兩鬼 累到想哭