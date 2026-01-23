獨家／正中午！ 賊見老闆去買便當 闖警局旁保修廠竊i16

男子戴口罩鬼鬼祟祟走進店裡偷走桌上的價值四萬多的iPhone16promax。（圖／東森新聞）





大膽小偷竟然在警察局的對面大膽偷竊！新北土城一間派出所旁的汽車保修廠，昨天（22日）中午，老闆只是去旁邊買個便當，暫時離開，就被小偷趁機闖入，偷走他的iPhone16Promax，老闆很著急，因為手機裡面有客戶和廠商的資料，再加上現在快過年了，來保養車子的客戶正多，生財工具被偷走趕緊報案。

正中午，派出所旁邊這間汽車保修廠，來了一名不速之客，一名男子戴口罩，全身包緊緊，鬼鬼祟祟走進店裡，還故意敲了好幾下門，確定都沒有人在，下一秒直接開門闖入，還先拜了店家供奉的王爺，隨後偷走桌上的價值四萬多的iPhone16promax。

受害汽車保修廠老闆：「我去買便當的時候，就跑回來，然後我老婆又剛好回來，短短的只有大約3、4分鐘，我就奇怪發現我的手機，怎麼不見了。」

受害汽車保修廠老闆娘：「怎麼有人偷東西之前，還先拜我們家王爺，對啊，這個我覺得，(是想要王爺保佑是不是)，哈哈哈不可能。」

受害的汽車保修廠就在新北土城廣福派出所旁邊，開業三年來，第一次遭小偷，還偷走他們最重要的生財工具。

受害汽車保修廠老闆：「像我們修車的嘛要叫材料，然後還要通知客戶，客戶的資料也都不見了，所以這個對我來說就是，你乾脆偷我的錢，不要拿我的手機。」

尤其過年前，來保養車輛的客戶正多，現在資料通通都不見了，業者當務之急，趕緊先去買了一隻新手機。

受害汽車保修廠老闆娘：「如果能把手機還來，什麼其他可以不追究，因為手機裡面有很多資料，這些資料對我們來講很重要。」

警方獲報後調閱監視器，掌握小偷行蹤，發現他是徒步犯案，而且當時身邊還有一人同行，懷疑有共犯，持續追緝中，畢竟他偷走的可是不是普通的手機，而是業者的生財工具。

