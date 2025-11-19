獨家／正脊坐墊搶暖商機！附「加熱」功能 較一般款貴1-2倍

很多久坐的上班族為了改善坐姿會買正脊坐墊，而因應天涼有品牌特別新增加熱功能。（圖／東森新聞）





很多久坐的上班族為了改善坐姿會買正脊坐墊，而因應天涼有品牌特別新增加熱功能，讓你背脊暖暖的，雖然是無線的，但續航力就不好，充一個小時只能用1個半小時。

上班族久坐最怕腰痠背痛，有人會買這種護腰按摩坐墊，除了改善不良坐姿，因應天涼還有的新增加熱功能。一下兩下三下共3段熱度，尤其適合辦公室很冷的女性用，只是依賴度不能太高，因為續航力有限。

電商零售老闆強家燊：「50分鐘充完以後可以使用的小時是1個半小時，每次的行程就是15分鐘也算是一個安全裝置。」

廣告 廣告

拿行動電源就可以充，不過功率不夠可能就要等超過1小時才能充飽，而因為兼具按摩跟加熱功能，所以價格跟最普通的正脊坐墊比，大約會貴1-2倍像這一個將近3千元。如果只想單純取暖有這種2千有找，扣子扣上鎖定肩頸熱敷居家也方便，但比較會限制活動，因為必須插電才能用。

上班族：「（喜歡）比較直觀插電就可以直接用，可以讓我全身暖是最好的，直接暖全身是最好，放在空間裡面不會讓我覺得我東西，包包、電腦，這樣子放會很佔空間，需要小巧方便使用。」

抓準小巧好用的關鍵字，有品牌就推出附帶加熱功能的頸部按摩器，非常小一台但使用需固定姿勢，椅墊也是貼著才會暖還有一種是暖腳墊，但都要注意因為插著電，離開座位需要注意別絆倒。

天轉涼辦公室還是會開冷氣，保暖電器一再改良，要讓上班族即便上班上到很心寒也不會體寒。

更多東森新聞報導

換工作像玩密室逃脫？他揭4爛+2共同點 一票人狂點頭

新／桃園市府旁男子墜樓！送醫不治 洽公民眾全程目睹

東森深度周報／職場新警訊 過勞島陷風暴！ 上班族無聲崩潰

