獨家／武嶺「追雪炊煮」被抓包！ 元旦5人挨罰各3千元

民眾帶著鍋碗瓢盆跟卡式爐躲在國家公園煮火鍋。（圖／東森新聞）





衝武嶺追雪很熱血，但是高山低溫只有零下1-2度，真的冷到直發抖，有些人就帶著鍋碗瓢盆跟卡式爐躲在停車場煮火鍋，光是在元旦假期這兩天，就被警方抓包5件違規，通通開罰，最高3千元，因為國家公園本來就不能用明火炊煮，如果民眾肚子餓，可以往山下到附近的合歡山咖啡屋、松雪樓，再遠一點往花蓮，還有號稱全國最高的便當店，一堆豐盛的熱食能選擇。

保七員警：「國家公園宣導不能生火煮食已經很久了，你們還要煮。」

元旦連假，一堆民眾衝武嶺追雪，零下低溫，鍋碗瓢盆全帶上山，在一片雪景中，用卡式爐煮火鍋，還用巧拼擋風，現場兩鍋爐火，另外還有大烤盤擺地瓜，一群年輕人取暖充飢很開心，但馬上就被抓，違規不只他們。

保七員警vs.民眾：「收一收，快點快點，（要怎麼收？有東西可以裝嗎？）」

追雪民眾拿黑色毯子鋪在地上，就在停車場裡，一樣用卡式爐煮火鍋，雞蛋、水果、青菜擺在旁邊2大袋，警察來了還捨不得放下碗，明明國家公園不能用明火，一堆人依然講不聽偷煮。

其他民眾：「如果有規定不要吃的話，盡量不要，因為畢竟如果真的著火，這邊都是樹林，其實也滿危險的。」

光是元旦假期這2天，警方就在武嶺停車場抓到民眾違規炊煮共5件檢舉通報，最高可罰3千元。

民眾vs.記者：「大概10幾分鐘的路程，有咖啡廳可以買咖啡，如果餓的話，因為這邊都沒有什麼買東西的地方。」

半夜衝武嶺，穿再多還是不夠暖，就需要吃點熱食，但武嶺亭跟旁邊的停車場不能煮東西，民眾真的肚子餓，就得往山下走，車程5分鐘的合歡山咖啡屋，有咖啡和小點心，旁邊還有松雪樓，散客跟住客都能吃得到，豐盛的早餐午餐，6菜1湯吃到飽，再往花蓮方向開10分鐘，合歡山管理站，號稱是全國最高的便當店，還有炸物和關東煮能吃。

拍片民眾：「咖啡、便當、肉包，飲料關東煮熱狗通通有。」

合歡山管理站販賣部，是海拔3002公尺的暖心補給站，部落客、網紅都曾來朝聖拍片，來一碗熱氣騰騰的關東煮，再搭配一杯暖胃的拿鐵，瞬間從頭暖到腳，民眾千萬別再僥倖，要在武嶺煮東西，不只可能釀成山林大火高風險，還會吃上罰單，遊興全沒了。

