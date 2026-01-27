獨家／死囚歐陽榕驚傳獄中病逝 分屍女恩人判死15年死前仍喊冤

死囚歐陽榕驚傳獄中病逝。翻攝網路

曾犯下震驚全台的高雄女建商分屍案，2011年遭判死定讞的男子歐陽榕，在死牢待了15年後，驚傳日前因身體不適戒護外醫，並於昨天器官衰竭宣告不治。據了解，歐陽榕生前曾多次喊冤並透過廢死聯盟聲請釋憲，但等不到重見天日，即因病故人生畫下句點。

根據過往判決指出，歐陽榕曾是知名造紙廠加工處副處長，失業後投資失利背負千萬債務。2003年，他向曾多次借錢給他的建設公司盧姓女總經理開口借貸鉅款遭拒，竟萌生殺機。他將盧女約至住處後勒斃，隨後在浴室內冷血分屍成10袋，分別丟棄在垃圾集中區、工廠廢料堆與山區道路。

檢警查出，歐陽榕殺人分屍後，隔天竟還假冒盧女聲音打電話向家屬勒贖1200萬元，隨後在國道標誌桿黏貼指示字條與警方玩捉迷藏。落網後，他一度編造多種版本卸責，直到警方在死者「頭七」當天突破其心防，他才坦承犯案。

歐陽榕入獄後，檢警曾追查他過去的妻女竟也接連死於非命，且讓他領走超過600萬元的保險金，懷疑背後藏有詐保殺親疑雲，但因證據不足始終無法定罪。

據了解，歐陽榕自2011年死刑定讞後一直收容於高雄看守所，近年成為死刑釋憲聲請人之一，持續為自己喊冤，質疑當年判決瑕疵。如今在尚未等到執行或釋憲結果前，就在獄中結束一生。

目前台灣定讞但尚未執行的死刑犯原有36位，其中1位為女性，歐陽榕病逝後，目前待執行死囚剩35人。台灣最近一次執行死刑記錄為2025年1月，執行對象是殘忍殺害前女友與其母親的黃麟凱。

