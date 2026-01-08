獨家》殯儀館佛祖車「無人自動滑行」輾壓婦人 目擊者背脊發涼

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區崇德，今天上午11時許發生一起離奇意外，一輛俗稱「佛祖車」的殯葬用送體車，竟在無人駕駛狀態下自行滑行，短短數秒內釀成行人受傷事故，現場氣氛詭譎，讓不少目擊者直呼「背脊發涼」。

從現場照片可見，白色佛祖車停放在館內道路旁，車頭逼近機車停放區，周邊散落多輛機車，一名民眾仍驚魂未定地拿著手機拍下事發瞬間，據了解，該車疑因駕駛未確實拉起手煞車，車輛突然向前滑行約5公尺，當時正巧有3名行人行走在車前。

目擊者表示，只見佛祖車緩緩偏移，卻「完全沒有停下來的意思」，其中一名婦人閃避不及，被車頭撞上後往前跌倒，整個人卡在佛祖車與機車之間，右腳遭前輪輾壓，另外兩名男子則在千鈞一髮之際跳開逃過一劫。更令人不寒而慄的是，當眾人準備上前理論時，赫然發現車內竟然「一個人都沒有」。

消防局獲報趕抵，合力將婦人救出送醫，所幸意識清楚，現場民眾議論紛紛，有人低聲說「邪門得很」，也有人表示「難道真的是佛祖在開車？」警方已介入釐清肇事原因中。

