獨家／「母侵」變認愛 郭鑫首映驚爆：追求絕對是男方 未來感情事不回應

郭鑫出席電影《腎上腺母侵》首映會，對於被爆出新緋聞，他表示新聞要寫就寫他，「追求一定是男方」。

國片《腎上腺母侵》於今（9）日舉行盛大首映會，片中主要演員紛紛盛裝出席。男星郭鑫以一身俐落的黑色襯衫與西裝背心帥氣亮相。然而，外界關注的焦點除了電影本身，還有今日稍早爆出他與某女星的緋聞。2人今晚結伴來到影城，在電梯裡細聲交談，郭鑫的聲線更分外溫柔，足見彼此關係十分親密。

首映會上，面對媒體的關切，郭鑫坦言：「我跟她認識很久了，她是我的女神，這一點要先說。再來，我非常榮幸她今天也願意來看我的電影。」他表示，自己今天在車上時就已經看過了相關報導，對於大眾與媒體朋友的關心和愛護，他心中充滿感激。

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郭鑫的緋聞對象現身首映力挺男友，但到了之後就一直待在休息室。

不過，報導中提及兩人互動的細節，郭鑫面帶嚴肅地表示：「但我看了報導之後，覺得還是有點影響到她，畢竟她是有頭有臉、有一定社會地位的女性。」對於媒體報導兩人之間的互動，郭鑫澄清道：「再來，講什麼『主動跟追求』，那絕對都是男方！所以，如果要寫的話，寫我就好了。」

隨後，郭鑫也表明了自己未來對待感情生活的態度，直言這會是最後一次公開說明。「這件事情就這樣了，我以後也不會回應。因為我的私生活其實也沒有必要分享，合理吧？」對於本刊詢問他是否知情早前女方曾邀本刊來跟拍兩人約會，郭鑫也再三表示「不回應」，並不願再單獨受訪。

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