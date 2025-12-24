獨家／母悲泣！次子涉詐吞贓被打死 長子尋仇砍人遭逮捕

王姓男子，就在淡水偏遠山區，附近的鐵皮屋遭到施暴。（圖／東森新聞）





新北有名25歲的男子，疑似將700多萬贓款私吞，被詐團發現後在淡水凌虐，之後又被丟包到桃園就醫，導致他全身多處重傷致死，警方逮到7名共犯，仍有人在逃，不過，男子的哥哥卻在22日晚間持刀和棍棒，到永和的火鍋店，對其中一名顧客連砍8刀，媽媽說兄弟情深，哥哥可能是衝動想報仇，詳細案情和動機，檢警持續追蹤。

在田徑場上奮力奔跑，運動完的喝水自拍，這是25歲的王姓男子從前模樣，但他媽媽指控寶貝孩子疑似與詐騙集團有糾紛，遭人毆打致死，接到消息媽媽的心都碎了。

廣告 廣告

死者母親：「他身體受傷，就是手被打得很嚴重，兩個手還有屁股，我非常的難過，他才25歲而已，怎麼那麼殘忍。」

時隔2年再見到兒子，卻成冰冷遺體，死者母親表示，19號晚間6點多，兒子的朋友約他到北投附近疑似要談判，後來就聯絡不上了，最後才知道他竟然是被帶到淡水施暴。

警方查出，當時這名王姓男子，就在淡水偏遠山區，附近的鐵皮屋遭到施暴，但是動手的嫌犯卻將人送到，桃園的醫院後逃逸，讓家屬實在無法理解。

原來25歲王姓男子加入詐騙集團，販售靈骨塔詐取贓款，但他疑似將收來的贓款700多萬元，放進自己的口袋被發現，慘遭凌虐，他身上多處重傷和刀傷，還有電擊痕跡，另一名被害人，則是同樣遭施暴人在醫院治療，目前警方逮到7名共犯，但還有人逃亡中。

不過檢警還沒釐清男子死因和殺人動機，他的哥哥卻先動刀砍人。22日晚間9時多，好幾名惡煞拿著西瓜刀和鋁棍，衝進新北永和知名火鍋店，對一名顧客雙臂和雙腿砍了8刀。

當事麻辣鍋店老闆：「他們三個人只針對他那一個人在砍，十幾秒而已，砍一砍就走了，砍了非常的嚴重。」

警方到場時身揹8條通緝的哥哥先跑了一步，沿路變裝換交通工具，最後仍被逮只說兩人有債務糾紛犯案。



電訪死者母親：「兩個兄弟感情是很好，但是他說弟弟怎麼這樣子，死得不明不白，結果他（哥哥）可能一股衝動吧。」

弟弟才剛被凌虐致死，哥哥又揮刀砍人，是否為弟弟復仇，檢警持續調查，給家屬一個答案。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

妙齡女找朋友「敲錯房門」遭3醉漢拖入性侵！警火速逮人

縱火還帶西瓜刀作勢砍人 49歲男遭噴辣水壓制

竟都未滿20歲！2台灣籍車手「赴日詐騙」遭逮捕

