獨家／母月給1萬也不夠付房租！ 警朝「冷錢包」追張文金流

張文一身專業裝備，犯案當下背了至少七把刀械。（圖／東森新聞）





張文光是買煙霧彈就花了4萬8000元，現在警方要追的就是無業的他，錢到底從哪裡來。警方追查銀行帳戶，發現張文的母親就算平均1個月匯給他1萬生活費，也根本不夠付1萬7000元月租金，支出跟實際收入落差太大。警方現在朝冷錢包、虛擬貨幣方向追查，要看幕後是否有人給予協助。

整起案件陷入膠著，據了解，張文習慣使用現金交易，不過無業一年半，這錢到底從哪來？警方現在要查提領匯款紀錄，也懷疑這金流不限於銀行帳戶。

資深刑警：「最困難的部分就是，如果說他有刻意要藏錢，他可能會使用虛擬貨幣的冷錢包，因為它本身是不記名的方式，所以它也不會在我們的交易所登記它的姓名。」

檢警辦案，現在方向朝著虛擬錢包追查，因為不只傳統支付方式，任何形式都可能藏著還不知道的事。畢竟看看張文一身專業裝備，犯案當下背了至少7把刀械，為了這場縝密計畫，花費實在不小。

張文光是租屋費用選在博愛特區，每個月租金1萬7000元，從今年一月開始承租，近一年的時間金額大約20萬。另外煙霧彈一顆2000元，一盒24罐就4萬8000元。此外在犯案前，張文12/17入住旅館，根據租屋網價格，3天房價5700元。

此外張文，還有煤油、凝固汽油彈以及裝備、工具，加上他喜歡吃牛排，一客就要價680元。對比張文因酒駕遭軍方汰除，當過一年的保全，月入大約3萬9000元，但在2024年6月離職後，就沒有薪資申報紀錄。

儘管媽媽會透過銀行每一季匯款生活費，平均一個月1萬元給張文，但也與張文的花費落差極大，加上捷運監視器案發前硬碟受損，是巧合嗎？還是張文背後還有人，一路從金流到犯案給予協助。

