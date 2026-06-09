獨家／母淚訴特教兒遭譏「細菌」校園霸凌3年！碰過要消毒 國中校長無奈：老師不是柯南

馮姓特教生因服用藥物產生吐舌的等副作用。投訴人提供

新北市某國中今年3月傳出校園霸凌案，1名國中少女遭學長姐逼迫下跪、賞巴掌，還被鋁棒狠敲頭部，如今又有家長出面指控，自己念該校9年級的特教生兒子，在學3年來不斷遭受同學霸凌，但老師卻處理不當，缺乏同理心，導致小孩在國中會考前夕身心狀況崩潰，只能錯過考試，入院接受治療，該名學生甚至萌生成為「北捷張文」的念頭，向母親表示未來要報復霸凌自己的同學後再去自我毀滅。

現年15歲馮姓學生就讀該國中9年級，他在小學時就診斷出患有亞斯伯格症及注意力不足過動症，馮生的母親表示，原本小孩是被診斷為輕度，但從7年級入學開始，在班上不斷有遭受霸凌的現象，到今年1月間病情提升到中度。

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馮母說，孩子因為疾病的關係，從新生訓練開始，同學就覺得他怪怪的，因為他比較坐不住，也比較不理解世俗的規範，加上分享慾很強，所以在上課時很踴躍提問，想跟老師互動。

到了9年級時，因為課程進度的壓力，導致有時他想提問時，老師並沒有點他，他仍會忍不住擅自發言，這在旁人看來不僅有些失禮，也影響了課程進度。

同學證實霸凌 老師冷回：已處理

馮母回憶，早從兒子7年起開始，其實就有一些同學會把他視為「細菌」，當時又因為經歷過疫情，所以有同學會刻意說摸他碰觸過的東西要消毒或洗手，不然手會爛掉！

她知道狀況後立即跟導師反映，卻得到「班上的孩子都是很良善的」的回應，她甚至質疑是否是自家孩子的表達有偏頗或錯誤；後來透過其他家長向同班的同學求證，才證實班上的確有這樣的情形發生，她再次跟班導提及此事，這時老師的才改口，但卻堅稱「已經處理過了」。

馮母坦承，自己的兒子跟班上某位同學從7年級以來，一直到9年級，不斷有口角或肢體摩擦，其中有一次是7年級下學期時要參加英語歌唱比賽，老師要求班上同學都要各自錄唱1首英文歌，作為寒假作業。

「但孩子因為程度比較不好，比較複雜的單字他都沒辦法正確拼寫，所以最後無法完成作業」，後來正式練唱時，兒子因為無法背誦整首英文歌，遭到同學指責沒有唱，甚至譏諷他「對嘴假唱」、「對嘴王」。

儘管音樂老師知道馮生的情況，以比較婉轉的方式默許他不用開口唱歌，後來雙方家長因為2名學生時常發生摩擦而到學校召開協調會，對方學生也為了「對嘴王」一事跟馮生道歉。

想仿效北捷張文 報復同學同歸於盡

但身為英文老師的班導明知道馮生的學習狀況，卻直接認定他沒有準備，「可以看出老師對於特教生的特質跟能力過度期待與要求，完全沒有同理孩子的狀況」。

馮母說，孩子自入學後發生各種「奇奇怪怪」的事情，例如手機不見，但是向班導求助時，會得到「我真的很不想當偵探」的回應，或是反映很多事情，不是查不到證據就是被要求「不要對號入座」，而學校除了班導，還有安排個管及專輔老師，但唯獨就是跟班導無法產生信任感。

最令馮母擔憂的是，去年發生的捷運無差別攻擊事件，也對孩子造成重大影響。「他（馮生）因為在班上遭受的情況，讓他產生想要把張文當成仿效的想法，不在意罰則、外界的眼光，還說要去對付針對自己的同學，然後再去自我毀滅」。

校方：班導很資深 特別請託來帶班

對於家長的指控，該校校長澄清，孩子或家長在這3年來所反映的很多事情，只要找得到證據，老師都有處理，但沒有證據的部分，如過硬要老師處理，真的也是強人所難，畢竟老師不是「柯南」。

校長也替老師緩頰，這名老師非常資深，對於帶領有特教生的班級非常有經驗，當初也是學校特別拜託她來帶班，因為如果老師沒辦法穩定班級，特教生的孩子很可能會被欺負，但老師帶班3年來，幾乎沒有人因為他是特教生而去針對他。

校長無奈表示，家長其實3年來不斷用各種方式投訴，也陳情到教育局，但有些事情不只有1個層面，不過站在保護孩子的立場，校方也不便直接對外界說明，至於家長提出霸凌申訴、報警等，學校也都是全力配合。

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