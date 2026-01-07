獨家》母親一通電話逆轉人生！台語歌后唱進歌壇30年

台語歌后邱芸子的母親，當年一通為女兒毛遂自薦電話，讓她唱近歌壇近30年。(照片/游定剛拍攝)

台語歌后邱芸子1996年出道，縱橫歌壇近30年，唱紅《情難斷夢未醒》、《再相逢》等經典作品。還曾與歌手陳中對唱曲《疼你入心》入圍第8屆金曲獎「最佳演唱組獎」。不過，鮮少人知道，她踏入歌壇的起點，並非參加歌唱比賽，而是母親為女兒毛遂自薦的一通電話。

邱芸子接受《中時新聞網》專訪回憶，從小熱愛唱歌，想要參加歌唱比賽，卻被現實狠狠打回原點。「媽媽跟我說，去比賽要治裝費、車資，還要邀人助陣，但從小住在雲林鄉下，家裡沒錢。」一度讓她相當沮喪。

台語歌后邱芸子因獨特嗓音，當年獲得唱片公司老闆青睞有了發片機會。/游定剛拍攝)

幾天後，母親卻替她想出一條意想不到的路。「她叫我去唱片行，把大間唱片公司的電話和地址抄回來。」隨後，母親親自致電到唱片公司是否缺新人，並表示若有機會，願意寄上女兒的試唱卡帶與履歷。

台語歌后邱芸子(圖左)與主持人澎恰恰同台演出。(照片/邱芸子提供)

後來，邱芸子一口氣寄出6家唱片公司，最後竟有5家回覆，邀請她試音。母親陪著她北上試唱，最終順利進入鄉城唱片公司，正式踏入歌壇、接受一連串新人培訓。

台語歌后邱芸子於2025年11月發行全新台語專輯《歲月的情批》。(照片/邱芸子提供)

回顧當年能被錄取的關鍵，邱芸子感性表示，除了母親是最大貴人，鄉城唱片公司內一位錄音師同樣功不可沒。「他聽到我寄去的試唱帶，覺得聲音很特別，才拿去給老闆聽。」老闆後來也直言，錄用她正是因為歌聲「與眾不同」。

邱芸子坦言，自己沒趕上昔日歌廳秀、工地秀的風年代。(照片/邱芸子提供)

出道後，邱芸子推出首張對唱專輯，與歌手陳中合唱《情難斷夢未醒》，作品廣受好評，3個月後再接再厲發行第二張對唱專輯《我的選擇猶原是你》。不過，她坦言，當年歌壇環境正值歌廳秀、工地秀逐漸沒落，即使有收入，實際賺得並不多，多半靠商演維生。

走過近30年歌唱人生，疫情後，邱芸子開始重新審視自己的音樂道路。過去長期由唱片公司包辦挑歌、製作，讓她心中始終有個遺憾：「我也想唱、想做自己真正喜歡的歌，但一直沒機會完成夢想。」

於是，她鼓起勇氣申請唱片公司，跨足幕後，親自製作專輯。從挑歌、編曲、製作到上架串流平台，全程親力親為，過程中困難重重，必須不斷請教專業人士，才發現「原來只當歌手配唱，跟真正製作專輯，原來中間過程差很大」。

