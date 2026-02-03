獨家／每到夏天我要去海邊...機師樂團主唱驚傳家暴 狂毆親妹濺血遭判刑

脫拉庫主唱張國璽家暴胞妹遭判刑。取自IG、相信音樂提供

曾以「每到夏天我要去海邊」一曲〈我愛夏天〉紅遍全台，並苦讀考上機師執照、現任職於知名航空公司的「脫拉庫」樂團主唱張國璽，日前驚傳與胞妹發生肢體衝突，導致對方受傷出血，挨告家暴傷害。士林地方法院審理後，認定其傷害事實明確，依法判處張國璽拘役25日，得易科罰金。

「每到夏天我要去海邊」 陽光機師歌手形象深植人心

現年49歲的張國璽，是台灣獨立樂團「脫拉庫」的靈魂人物，才華橫溢的他曾譜寫藍心湄的經典名曲〈你的電話〉。他在音樂事業巔峰之際毅然追夢，赴澳洲受訓並考取執照，成功轉型為華航機師；多年來，他以「機長與搖滾歌手」雙重身份傳為樂壇佳話，至今仍活耀於活動、商演。

脫拉庫樂團主唱張國璽家暴胞妹遭判刑。鏡週刊

脫拉庫與五月天同期出道，張國璽與阿信在出道前便有深厚交情，張國璽不僅多次擔任五月天演唱會嘉賓，2025年再度同台時，張國璽更在舞台上熱情親吻阿信，展現多年不變的兄弟情誼，「暖男搖滾才子」形象深植人心。

與妹口角失控：壯碩體格推擠致傷

判決指出，2025年5月23日上午10點多，張國璽在台北市士林區住處與胞妹發生激烈口角。過程中，張國璽憑藉成年壯碩體格動手推擠，導致胞妹鼻部腫脹並流鼻血。胞妹不甘受辱，隨後報警並提交驗傷證明，案經士林地檢署偵結提起公訴。

張國璽多次與五月天合體，展現好交情。資料照片

月入數十萬難補手足裂痕 妹「不原諒」遭判刑

士林地院審理時，張國璽坦承犯行。法官審酌，張國璽與告訴人為手足至親，遇事本應理性溝通，竟僅因細故便恣意動粗造成傷勢，實屬不該。此外，雖然張國璽目前任職機師，月收入高達數十萬元，但因胞妹不願和解，雙方至今未能達成賠償或取得諒解。

法官依《刑法》傷害罪及《家庭暴力防治法》，判處張國璽拘役25日，若易科罰金則需繳納2萬5000元。



