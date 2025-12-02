獨家／比1999快！窟窿隔天填平 竟是民代海巡「脆」助攻

有些人會透過社群媒體向民代反映問題，不過高雄有些民代會主動上社群媒體Threads海巡。（圖／東森新聞）





有些人會透過社群媒體向民代反映問題，不過高雄有些民代會主動上社群媒體Threads海巡，挖掘民怨，像是中央公園的窟窿差點害人摔倒，有人上網抱怨後，隔天中午前就填平了，因此有越來越多高雄人直接在脆發文投訴，甚至有人覺得比1999專線還要有效。有議員半年來透過社群解決上百件服務案，到底他們是怎麼海巡的？來看《EBC東森新聞》追蹤報導。

高雄有民眾到中央公園看聖誕樹，不小心踩到一個窟窿，差點跌倒，結果不到24小時，這個窟窿竟然就已經修好了，靠的是一指神功。

滑滑滑，民代在社群上滑到這個民怨，馬上解決。高雄市議員郭建盟：「公園處長當天晚上收到，第二天早上就派工，中午以前就修好了，所以也讓民眾覺得是服務的效率。」

看到問題馬上向公部門反映，郭建盟透過這個社群，從6月至今已經協助解決上百件服務案，遇到問題上網找民代，似乎成了一種新趨勢。

記者vs.民眾：「一些議員他們也想要更多親民的互動，（投訴）有效耶，我是覺得滿好的一個管道，（就是說反映你會覺得比1999有效嗎），絕對。」

高雄市議員黃文益：「其實我常常會經過，所以我知道那段路的崎嶇，是有點像海波浪一樣，跟處長講，請他們趕快去看。」

有網友看到高效率處理結果，留言「民代是三班制海巡」嗎？其實民眾發文只要有高雄兩個字，透過演算法與大數據，海巡的民代看到的機率就很高。另外還有不少民眾會tag點名，民代會固定滑開這個項目，就會發現各種需要解決的問題。

高雄市議員（民）郭建盟：「（每天會滑5、6小時以上嗎），超過了啦，因為幾乎所有的空檔時間，過去是開會開完休息一下，現在是開會開會完滑Threads一下。」

高雄市議員（民）黃文益：「不管是在哪一區，我覺得身為民意代表，看到有需要幫忙的，如果不去處理會滿對不起良心，公務人員都會說，議員你怎麼管到整個高雄市去。」

社群網路發達，民代海巡與民眾的溝通更直接，儘管理處案件等於服務政績，卻不一定與選票畫上等號，但至少可以掌握政治流量。

