獨家》民歌天后鄭怡斜槓演戲！雙胞胎帥兒也成加拿大音樂劇演員

鄭怡客串演出《舊金山美容院》。（TVBS提供）

由連晨翔、劉品言主演的TVBS原創影集《舊金山美容院》，近期也正在中視8點檔熱播，民歌天后鄭怡驚喜現身客串，她飾演劉品言前男友張耀仁的媽媽，劇中以為兒子和前女友舊情復燃、積極催婚；戲外有一對雙胞胎兒子的鄭怡從不干涉、插手孩子的感情生活，「他們不要給我找麻煩就好！突然生個小孩要給我帶？絕對不可能！老媽我有自己的生活要過。」

鄭怡表示，自己不會像劇中媽媽一樣心急催婚，「現在年輕人誰催得了誰？我也沒有想要當阿嬤，玩玩別人家的小孩就好，我可以自由自在過著跟年輕人交流的生活多好！」她說這時代的父母就是要學會放手、讓小孩自己獨立，尊重他們的自由發展，有困難時可以支援，但不會主動去設計安排孩子的未來。

其實鄭怡的小兒子Randy也遺傳了媽媽的音樂表演天份，從小學音樂的他，多倫多大學音樂系畢業，現在是加拿大優秀的音樂劇演員，前陣子在多倫多的劇院演出，劇中要同時要彈鋼琴、拉小提琴，又唱又跳還要演，「他還會吹薩克斯風、橫笛、彈吉他！現在正在加拿大北部城市演《虎克船長》裡的小飛俠！」對動漫很有興趣、有著日本混的大兒子則還在念書，夢想是之後能去日本。

鄭怡多年前就客串過杜政哲編劇的《粉紅色時光》，演過瞿友寧執導的《地獄里長》，也演過BL劇《酷蓋爸爸》，前年再度受邀客串演出杜政哲執導的《舊金山美容院》，雖然僅演出幾天，但她說演得很開心，導演知道她會鉤織，還設計了她劇中去上社區成人鉤織班、有一段黃昏之戀的劇情，「拍完後，因為劇組買了很多線材當道具，我就用來鉤織成髮圈，殺青宴時拿去送給全部女生工作人員」。

平常愛追劇、看電影的鄭怡說，很開心能有戲劇角色讓她「插花」參與，覺得拍戲很好玩，只要有機會，她完全不計較戲份，都很願意斜槓演戲，就算是講台語的劇也很可以去拍，新鮮好玩的事她都願意活到老學到老。她透露上次看完電影《陽光女子合唱團》後還當面向導演林孝謙自薦「可以找我演啊，我也可以唱歌」，「導演有說續集可以找我，哈哈！」

