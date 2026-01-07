獨家／民眾控車行沒報價就修車貴2000元 車行：早告知

車主指控業者沒報價就修，還比原廠價貴了快2000元。（圖／東森新聞）





高雄有民眾修機車，損壞的是啟動引擎的發電線圈，車主指控業者沒報價就修，還比原廠價貴了快2000元。但業者喊冤，說當時零件缺貨，車行才請第三方的機電行手工做線圈，有告知車主會比較貴。雙方各說各話，車主向消保官申訴，協調會業者沒出席，車主說要提告，請求減少價金，絕不妥協。

郭姓車主：「就是一個叫低壓線圈的部分，是差不多這邊連過來的。」

就是這輛機車，郭先生日前送修，發電線圈壞了發不動，他指控車行沒有報價，還牽給第三方維修。

郭姓車主：「他也沒有告知我價錢，或者是告知我要把車子牽去給第三方去做維修，然後修完之後，就直接事後跟我要7000多塊的維修費。」

機車損壞的部分是發電線圈，已經燒壞，換上的新的這顆手工製作。因爲當時原廠缺貨，車主指控，車行未事先報價，也沒告知，就請第三方電機行修理線圈 ，含工資850元，共7350元。一開始他拒絕付款，也曝光跟老闆理論時的錄音檔。

機車行老闆女兒袁小姐：「貴多少不知道，那真的會比較貴，然後是當下是徵得他的同意之後，他才...我們才去把他的車子，去找專門的機電做處理。」

郭先生當時損壞發電線圈，它燒壞了，而當時在11月的時候，正副廠零件都缺貨，這一等要等1、2個月。

被指控沒報價下手為強，業者喊冤，還拿出監視器，修好之後，技師有再次打電話告知。機車行技師：「拆掉然後繞新的銅線，那個就比較貴。」

事後由車主的父母到機車行付款取車，當下告知缺料，車主父母都能接受改手工線圈，價差比原廠零件貴了快2000元。事後郭姓車主還是向消保會申訴，但協調會車行沒有出席，現在郭先生將提告民事訴訟，請求減少價金，對此車行表示尊重。

