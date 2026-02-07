獨家／民眾搭車來逛天津年貨街 公車停站遭追撞

台中天津路年貨大街附近，公車停靠載客時遭轎車追撞。（圖／東森新聞）





台中天津路正在舉辦年貨大街，封街管制，很多人都會搭公車來逛，不過下午三點多，卻發生交通事故，一輛客運公車在停靠區，載運客人時，被後方一輛轎車猛力追撞，轎車車頭毀損，爆胎洩氣，公車駕駛緊急請乘客下車，還好沒人受傷，轎車駕駛嚇到一度說不清楚事發過程，警方初步研判是分心恍神釀禍。

客運公車停在停靠區，左後車尾被撞凹，連車燈都破裂，後方的黑色自小客車，車頭撞爛引擎蓋突起，保險桿也脫落，右前輪胎爆胎洩氣，事發當下駕駛疑似受到驚嚇，還呆坐在車內。

記者vs．肇事駕駛：「你是沒有看到公車還是，為什麼會撞到，（我剛剛沒有看到），你有搶快對不對，（也沒有就撞到輪胎）。」

事發在下午3點10分左右，52歲謝姓駕駛開著，86號國光客運公車，在中清路一段和天津路口，公車停靠區，正要讓客人上下車，突然後方被猛力一撞。

目擊民眾：「公車先停下來，然後車再轉過來撞到這樣子，車速滿快的吧，因為滿大聲的砰很大聲，聽到砰一聲很大聲，對大家都嚇到了。」

客運公車駕駛：「我在下乘客而已啊，就砰一聲就變這樣子，乘客全部都嚇一跳。」

乘客：「就撞一下想說什麼聲音，司機叫大家下去，然後大家就下來。」

肇事的31歲陳姓駕駛驚魂未定，警方對他實施酒測，酒測值是零，他說當時開在公車後方，自己也不知道怎麼撞上去的，懷疑可能是恍神分心釀禍。

肇事駕駛：「我也不曉得，可能要看一下監視器，因為我在路上，就是單純的直行這樣而已。」

警方表示雙方駕駛都沒有酒駕，事發地點的天津路，正在舉行年貨大街活動，路口封街管制，因為這起事故，中清路一段只剩一個車道一度塞車，警方派員疏導，客運公車上有十名乘客，下車後也改搭其他公車，還好沒有人員受傷，詳細事故原因還要釐清。

