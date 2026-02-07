獨家／民眾搭車來逛天津年貨街 公車停站遭追撞
台中天津路正在舉辦年貨大街，封街管制，很多人都會搭公車來逛，不過下午三點多，卻發生交通事故，一輛客運公車在停靠區，載運客人時，被後方一輛轎車猛力追撞，轎車車頭毀損，爆胎洩氣，公車駕駛緊急請乘客下車，還好沒人受傷，轎車駕駛嚇到一度說不清楚事發過程，警方初步研判是分心恍神釀禍。
客運公車停在停靠區，左後車尾被撞凹，連車燈都破裂，後方的黑色自小客車，車頭撞爛引擎蓋突起，保險桿也脫落，右前輪胎爆胎洩氣，事發當下駕駛疑似受到驚嚇，還呆坐在車內。
記者vs．肇事駕駛：「你是沒有看到公車還是，為什麼會撞到，（我剛剛沒有看到），你有搶快對不對，（也沒有就撞到輪胎）。」
事發在下午3點10分左右，52歲謝姓駕駛開著，86號國光客運公車，在中清路一段和天津路口，公車停靠區，正要讓客人上下車，突然後方被猛力一撞。
目擊民眾：「公車先停下來，然後車再轉過來撞到這樣子，車速滿快的吧，因為滿大聲的砰很大聲，聽到砰一聲很大聲，對大家都嚇到了。」
客運公車駕駛：「我在下乘客而已啊，就砰一聲就變這樣子，乘客全部都嚇一跳。」
乘客：「就撞一下想說什麼聲音，司機叫大家下去，然後大家就下來。」
肇事的31歲陳姓駕駛驚魂未定，警方對他實施酒測，酒測值是零，他說當時開在公車後方，自己也不知道怎麼撞上去的，懷疑可能是恍神分心釀禍。
肇事駕駛：「我也不曉得，可能要看一下監視器，因為我在路上，就是單純的直行這樣而已。」
警方表示雙方駕駛都沒有酒駕，事發地點的天津路，正在舉行年貨大街活動，路口封街管制，因為這起事故，中清路一段只剩一個車道一度塞車，警方派員疏導，客運公車上有十名乘客，下車後也改搭其他公車，還好沒有人員受傷，詳細事故原因還要釐清。
更多東森新聞報導
國三大甲段2大貨車追撞！肥料灑滿三線道
快訊／國道追撞車禍 路段塞爆時速剩12公里
獨家／騎士禮讓救護車急煞 後方外送員煞不及追撞
其他人也在看
YouBike 2.0 還車要等10秒？北市交通局教2招「卡進去就走」
Youbike2.0於民國110年上路，有民眾認為該系統還車時，需在車柱旁邊「罰站」等系統運作，並宣導還車資訊後，才能刷卡完成還車，短短10秒卻可能錯過綠燈，拉長通勤時間。北市交通局回應，YouBike2.0感應到民眾還車後才會開啟電力傳輸資料，螢幕同步顯示提醒文字；若民眾趕時間，建議採用掃碼還車；另有補扣費用機制，車輛卡入車柱即完成還車，費用將於下次租借時扣除。
Toyota 貨卡化身豪華露營車！舒適套房帶著走 廚房冰箱與淋浴間全都有
鎖定日本豪華露營車市場的 Annex Camping Car 在 2026 日本露營車展（Japan Camping Car Show）發表 LIBERTY 52 旗艦露營車系的最新成員－LIBERTY 52RE i，透過重新設計車艙格局，打造出令人愉悅的居住空間，讓戶外生活變得更加豪華舒適，能以更輕鬆的方式享受車宿樂趣。LIBERTY 52RE i 當地售價為 1,577.1 萬日圓，約台幣 317 萬元。
2026年2月新車預告：Nissan X-Trail 小改款、賓士CLA 、Yamaha YZF-R7 大改款新春之際呼之欲出！
新年快樂！今年度的2月中適逢農曆春節假期，雖然較長的春節假期通常代表實體發表會將相對沉寂。但這並不代表這個月的汽機車市場毫無看頭。根據先前網友捕捉到的測試車身影，以及各品牌去年度法說會公布的引進時程，包括日系熱銷休旅、歐系次世代純電轎跑，乃至於重機市場最受關注的中量級跑車，都已蓄勢待發，說不定在農曆年前後都將為各位車迷帶來驚喜！
中天車享家/鴻華先進Foxtron BRIA怎選？七成訂單買Emerge 特殊功能一次看
中天車享家「朱朱哥來聊車」，這次為您帶來的是，國產電動車市場討論度極高的鴻華先進Foxtron Bria。究竟哪一個版本最受消費者青睞？答案出乎原廠預期，售價114萬9的中階版本Emerge，竟佔整體銷售七成以上，成為名符其實的主力車型。
北捷信義線東延段明起運轉測試1周 列車班表微調
台北捷運信義線東延段邁入通車倒數階段，捷運局表示，明天（7日）起將以通車後營運時間及班距實際運轉測試1周，若系統穩定性測試達標，目標今年第一季通車。捷運局提醒，列車每班次都會進入廣慈／奉天宮站，時刻表會有所微調，請旅客留意。
2026年式MAZDA全車系抵台 祭出限時超優惠方案
迎接2026新年，MAZDA帶來全新氣象，希望每位車主的每一哩路都充滿笑容與活力。以「Smile Every Mile」為理念，台灣馬自達期許能陪伴消費者走過日常的每段移動旅程，從上班通勤到假日出遊都能自在駕馭。
過年全家出動｜不只 MPV，這些家庭車空間更猛
繼前篇針對多人座 SUV 的深入剖析後，本篇將目光轉向更專注於「空間極致化」的 MPV 與 LCV 車型。相比於 SUV，MPV 與 LCV 普遍擁有更低的地板設計與電動滑門，這讓春節出遊期間，家中長輩的進出與幼童的上下車安全性大幅提昇。對於成員超過 6 人、且有大量行李需求的家庭，廂型車款所提供的完整頭部與腿部空間，更是確保春節長途旅程不顯疲憊的關鍵。以下將帶領讀者盤點市面上具備高度實用性與豪華感的多功能車型。
宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中
即時中心／張英傑、許雯絜報導今（6）日上午10時41分，宜蘭頭城路青雲路二段與青雲路二段165巷口發生聯結車與休旅車碰撞事故，119接獲民眾報案指出，現場有2名民眾受困，意識清楚，急需救援。消防單位立即派遣第３大隊及頭城、礁溪車組前往現場搶救。11時01分，現場指揮官回報，救災車組已抵達，現場共有4名傷者，其中9歲女童右腹疼痛、8歲男童右耳疼痛，意識清楚，已送往陽大附醫治療；事故車輛駕駛與副駕駛仍在現場協助脫困，至11時40分許，一名女子從副駕駛座被救出。警方調查，當時一輛砂石車南下行經青雲路二段、二城國小前時，疑似不明原因失控，衝過分隔島撞入對向車道，迎面撞上北上休旅車，導致休旅車直接卡入砂石車底部，嚴重毀損。原文出處：快新聞／宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中 更多民視新聞報導帶狗狗如廁遭休旅車輾壓！44歲婦肋骨斷21根 醫搶命14天救回三重離奇車禍！機車衝撞新北環保局車 釀1死2傷機車追撞清潔車！騎士不治、2清潔員受傷 環保局沉痛發聲
台鐵這52列區間車 將在117年完成座椅汰換
[NOWnews今日新聞]為提升乘車品質，台鐵啟動有「最美區間車」之稱的EMU900型區間車座椅汰換，目前已1列完成更換，規劃在117年全數完成52列座椅汰換，同時新車投入優化服務，新一代支線主力DR...
離奇車禍! 男子突倒臥匝道 3車閃避不及慘遭輾斃
南部中心／曾虹雯、鄧山田 高雄市報導高雄７號深夜發生一起離奇的死亡案件，一名男子不明原因倒臥在交流道匝道，造成三名駕駛閃避不及輾過，當場死亡。汽車駕駛說因為天色昏暗，沒注意有人躺在那裏，輾到後也驚嚇到。監視影像發現，男子徒步橫跨中正路交流道東側便道，為什麼深夜會倒在匝道口遭輾斃，還要調查。兩台車前後輾過倒臥交流道的男子。（圖／民視新聞）監視器畫面拍下，汽車準備開上高速公路，好幾台都突然踩了剎車燈，其中一台車身晃動了一下，後面一台趕緊將方向盤往右邊打，但還是輾到異物。兩台車停了下來，下車後才發現，輾到的竟然是一名中年男子。駕駛說現場黑黑的，開過去不小心就撞到了，不知道怎麼會有人在這邊，驚嚇到。另一名駕駛也說沒有看到，看到時已經有閃了，但還是來不及，就撞到他的腳。監視器拍下，死者徒步橫跨中正路交流道東側便道。（圖／民視新聞）這地點在高雄中正交流道北上閘道口，深夜11點多，一名男子不名原因倒臥在閘道口前，除了畫面中的兩台汽車外，之前也被另一台汽車輾過，三名駕駛都被依過失致死罪嫌送辦。其中第一輛車還涉及肇逃。高市警福德所長洪銘聰說，第一台車的王姓駕駛肇事後駛離，處新台幣3千元以上，9千元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照不得再考領。監視器拍下，死者不顧路上車來車往，徒步橫跨交流道東側便道，身影就消失在內側車道陰影處。他身上沒有證件，警方從現場留下的郵件招領單，研判死者是一名高姓男子。死者曾經住在交流道週邊，這幾年又經常看到他在附近走動，但為什麼會突然突然橫跨交流道，又突然倒臥路中遭到輾斃，詳細原因警方還要調查。原文出處：高雄離奇車禍！ 男子突倒匝道 「遭3車輾」當場身亡1駕駛肇逃 更多民視新聞報導超人力霸王降臨高雄！冬日遊樂園2月7日登場 2尊巨型角色港區就位慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝高雄行人突倒臥匝道口「連續遭輾」首車駕駛逃逸遭逮
北捷信義線東延段2/7起運轉測試1週 列車班表微調
（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北捷運信義線東延段邁入通車倒數階段，捷運局表示，明天起將以通車後營運時間及班距實際運轉測試1週，列車每班次都會進入廣慈/奉天宮站，時刻表會有所微調，請旅客留意。
騎士撞違停貨車亡! 好心警戒駕駛險成肇事者
中部中心／蔡松霖 雲林報導雲林口湖鄉發生嚴重死亡車禍！4日晚間，一名騎士自撞違停路邊的小貨車，事發當下，有名熱心的駕駛，火速迴轉停在事故後方幫忙警戒，避免二次傷害，不過騎士後來傷重不治，但最誇張的是，違停駕駛，竟然誣指，騎士是因為要閃避迴轉協助的車輛，才會發生車禍！住家監視器拍下，藍色小貨車，沒打任何燈號，違停路邊，佔據將近半個車道，過沒多久，來了一台機車，騎士撞違停貨車亡! 好心警戒駕駛險成肇事者（圖／翻攝畫面）騎士直接撞向車尾，連人帶車倒地，失去動靜，對向一台白色廂型車目擊，駕駛火速迴轉，打雙黃燈後停在事故後方，屋內民眾聽見聲響，也紛紛走出來查看。車禍就發生在4日晚間的雲林口湖光明路上，事發當下，撞擊力道過大，68歲的李姓騎士，到院前就宣告不治，不過在事發隔天，好心協助的民眾，卻突然po出，當時的行車紀錄器畫面，因為他竟然被違停的貨車駕駛誣賴，騎士是為了閃避迴轉車輛，才會發生車禍！好心駕駛迴轉戒護反遭汙蔑 幸行車畫面還原車禍過程（圖／民視新聞）好心想幫忙戒護，卻反被潑髒水，差點變成肇事者，幸好行車紀錄器拍的一清二楚，畫面還原整個過程，證明好人清白。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：騎士撞違停貨車亡 好心警戒駕駛險成肇事者 更多民視新聞報導三重離奇車禍！機車衝撞新北環保局車 釀1死2傷機車追撞清潔車！騎士不治、2清潔員受傷 環保局沉痛發聲看到大S雕像太有感！ 謝金燕深夜寫下真心話：我不想重來
Land Rover 是玻璃品牌？Discovery Sport 車主說大實話！真的有愛才能買嗎？
相信有在追蹤 2GameSome 的網友，都知道小葉哥對於英國車的情有獨鍾，不願開「制服車」的他也在購入了 Discovery Sport 作為自己的日常座駕之一。而市場上一直傳言的所謂「玻璃品牌」、「有愛才能買」的傳言到底是否為真？歡迎各位車主 / 準車主來聽聽看小葉的真實分享！
Volkswagen ID.4即將進行改款，傳出可能更名為「ID.Tiguan」
為了重新調整旗下電動車產品定位，走向「油電並存」的過渡階段，Volkswagen近年逐步修正電動車命名策略，不再讓ID系列電動車與燃油車完全切割，而是打算建立更直接的產品連結。例如去年於IAA慕尼黑車展亮相的ID. 2all概念車，已確定量產後將以ID.Polo之名登場；同場發表、對應T-Cross定位的電動小型休旅ID.Cross，也清楚說明未來ID電動車將不再僅以數字區分，而是回歸消費者熟悉的車系名稱。
Kymco優格125塑身特仕版「9大升級」！光陽Yogurt Slim限時加碼優惠8千元
Kymco Yogurt 125在2024年8月1日登場，是當年光陽衝著SYM CLBCU而來的女用機車，不過在上市蜜月期過後，銷售表現差強人意，而在2025年全年賣出4,535輛，也與自家的Many LED 125的11,999輛有段落差。不過，去年11月能源署出現光陽送測Yogurt Slim之後，當時《地球黃金線》猜測會不會也是優格特仕車？如今，光陽機車於1月30日正式上市Yogurt Slim塑身特仕版，雖然掛名「特仕」兩字，但整體調整幅度幾乎可說是小改款的變動。
歐盟純電動車市占首超越油車 每5新車就有1純電車
歐盟電動車市場快速成長，根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）數據顯示，去（2025）年12月純電動車（BEV）市占率首度超越純汽油車。為了達到零排放，歐盟原訂2035年起禁售新燃油車，但在德、義車商反對下，歐盟執委會去年12月調整政策，將2035年100%零排放目標放寬為90%。
通緝犯遇臨檢假意配合 再猛踩油門逃逸撞傷騎士
新北市 / 綜合報導 今(7)日上午，新北市樹林火車站前出現警匪追逐！員警發現可疑車輛，上前盤查，沒想到這駕駛先假意配合，接著踩油門直接開走，過程中還撞到一名停等紅燈的機車騎士。原來楊姓駕駛是名違反藥事法的通緝犯，目前警方調閱沿線監視器，全力追緝。街頭驚見警匪追逐！通緝犯假意配合又倒車逃逸，通緝犯拒檢「倒車撞機車」急逃警破窗手遭劃傷，通緝犯拒檢飆速逃逸目擊民眾直擊：超怕撞過來，保險桿斷狼狽逃！通緝犯遭盤查急駛離警追緝中。警方說：「往旁邊停一下。」警方示意違規車輛靠邊停，駕駛假意配合，卻直接往前開，員警馬上破窗，但駕駛油門踩了就跑，員警跳回車上急起直追，另個角度看到攔截圍捕當下，周圍民眾跟車輛，都不敢輕舉妄動。車內目擊民眾說：「砸車了，直接開槍了。」對向的駕駛嚇壞了，只見拒檢逃逸的白車呼嘯而過，後保險桿搖搖欲墜，車內目擊民眾陳小姐說：「那個白車衝出來的時候開得非常快，而且直接從我們旁邊，這樣咻過去，真的超怕它撞過來的。」目擊民眾VS.記者說：「追一台轎車追一追，兩個警察就來這邊了啦，(是有很大聲嗎)，我們在這邊是都有聽到啦。」警匪追逐就發生在，7日上午10點多新北市樹林區，開車的54歲楊姓男子有通緝在身，違規跨越雙黃線拒檢警方破窗，他倒車撞上後方機車加速離去，而附近有火車站市場也有派出所，所幸沒有再波及其他用路人，警方也持續追緝。新北警樹林分局樹林所副所長蘇孟承說：「倒車波及後方重型機車後，執勤同仁隨即以警棍擊破駕駛座車窗，但犯嫌仍加速逃逸，過程中同仁遭玻璃劃傷。」楊姓通緝犯因違反藥事法，遭新北地檢署通緝，撞倒機車後往山佳方向逃逸，警方後續將過濾監視器，以車追人。 原始連結
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。