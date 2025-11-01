獨家／民眾黨南部拚「零的突破」 高雄海選11月登場！莊貽量再戰搶首席議員

民眾黨高雄市榮譽主委莊貽量有意再戰市議員，經審慎評估，他認為左楠與三民2區是勝算最高的戰場，未來將持續關心高雄發展，為市民發聲。莊貽量提供



民眾黨搶攻2026地方大選，中央委員會核定第一波議員提名，採「先易後難」策略，兩波皆鎖定連任席次。南部3縣市力拚「零的突破」，規劃各提名3至5人，高雄鎖定第4、7、9與10選區，預計11月海選；議員選戰逐漸升溫，檯面下有意角逐者早已蠢動。

據知情人士透露，民眾黨規劃南部3縣市各提名3至5名候選人，台南鎖定4席、高雄4至5席、屏東5席，蓄勢南進，力拚實現「零的突破」，預計11月進行海選，爭取最強戰力，挑戰高雄第4（左營、楠梓）、第7（三民）、第9（鳳山）與第1選區（前鎮、小港）議員席次。

其中，左楠區屬一級戰區，也成為焦點中的焦點。左楠共9席，國民黨現握5席，李眉蓁、白喬茵、李雅芬、陳玫娟、陳麗珍基層深厚、樁腳穩固，黨內無新人挑戰，如無意外，藍營續掌過半。

反觀民進黨則面臨「7搶4」內戰，現任李雅慧、黃文志力求連任，卻面臨尹立、黃偵琳、張以理、郭原甫、薛兆基等5位新人強力挑戰，初選民調恐成生死關頭；在藍穩綠亂的局面下，民進黨若陷內耗，剩餘席次恐被藍白瓜分。

2026高雄議會版圖能否翻轉？關鍵在綠營初選結果與白營組織動員，地方人士分析，若白營成功吸納中間選民與綠營分裂票，左楠突破機率最高，三民區次之，鳳山與前鎮小港則視海選人選而定。

民眾黨高雄市榮譽主委莊貽量卸任高雄市黨部主委後，即表達再戰意願；莊貽量表示，他自2019年加入民眾黨，一路代表黨征戰各級選舉，2020年代表民眾黨爭取高雄第3選區立委，得票率5.17%；2022年再戰左楠議員，2023年更列不分區第20名，已累積豐富選戰經驗。

莊貽量強調，雖2022年挑戰左楠失利，但他多年深耕基層，與士紳、里長建立緊密網絡，「從哪裡跌倒，就從哪裡站起」，捲土重來的決心堅定，自己近年看似低調沉潛，實則一步一腳印扎根基層，地方經營從未停歇；經審慎評估，他認為左楠與三民2區是勝算最高的戰場，未來將持續關心高雄發展，為市民發聲。

