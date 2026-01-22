獨家》民進黨中執會曝台南「藍白介選」嚴重 賴清德裁「心中有數」藏玄機？

民進黨選對會布局2026年選舉，昨（20）日中執會後提名嘉義縣蔡易餘、台南市陳亭妃、高雄市賴瑞隆參選縣市長，其中以身兼黨主席賴清德拉陳亭妃的手喊「凍蒜」一幕最受關注。

賴清德拉著陳亭妃手高喊「凍蒜」的背後，傳出中執會議過程中，中執委針對一段討論內容引發高度關注，似乎隱藏著一絲山雨欲來的氣氛。據多名黨內人士轉述，中執委黃守達於會中提出意見，直指此次初選民調已浮現國民黨介選跡象，其中「台南情況尤為明顯」，建議黨中央正視藍白介選問題，並進一步釐清相關狀況，畢竟民進黨長期以民調作為初選提名的重要依據。

廣告 廣告

據了解，黃守達在發言中指出，從民調結構來看，高雄與嘉義的對照數據相對合理，但台南的結果卻出現高度不對稱現象，恐涉及制度性疑慮。

該意見一度引發場內不同聲音，挺妃派中執委王世堅當場表達反對，認為不宜在初選結果已出爐後再生枝節。

關鍵時刻，賴清德親自裁示。現場人員轉述，賴清德強調自己出身台南市長，對當地政治生態相當熟悉，「此次是否存在國民黨介選，他心中非常清楚。」不過，賴並未否定初選結果，而是裁示接受相關建議方向，要求黨中央在「不干擾競選步調」的前提下，於適當時機進行研究與檢視。

會後，黃守達也私下向媒體進一步說明提出意見的背景。他指出，在嘉義與高雄的民調中，民進黨候選人對上國民黨人選時，藍營支持度大致相近；但在台南，林俊憲對上謝龍介時，謝的支持度高達兩成以上，換成陳亭妃對上謝龍介，支持度卻僅剩約一成，前後差距接近十個百分點，「這並非各縣市普遍出現的現象」，因此合理懷疑有藍白支持者在初選階段出現策略性灌票情形。

除了對黨內示警外，近期亦有多名政治評論員指出，藍白在台南初選期間出現「策略性介選」與「民調操作」的討論聲音，與中執會內部所浮現的警訊形成呼應。

隨著中執會正式完成提名，民進黨台南選戰已進入整合期。部分與會者私下提出擔憂，相關討論雖未影響提名結果，但已在中執會內部留下高度警覺氛圍。若類似民調結構在後續選戰再度出現，卻無法提出合理解釋與具體因應對策，民進黨恐將面臨更為嚴峻的風險，勢必對選情判讀與整體布局造成干擾，黨中央也難再將其視為單一個案。

【看原文連結】