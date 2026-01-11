獨家》民進黨初選民調明啟動 專家揭「加權」內幕

民進黨台南市長、高雄市長、嘉義縣長初選民調將在明天進行，各地競爭激烈，到處可見參選人看板互別苗頭。（郭良傑攝）

高雄市、台南市、嘉義縣的民進黨縣市長初選民調將於12至14日依抽籤結果，在晚間6點到10點進行，由3家民調公司，各完成1200份有效樣本來決定結果。熟悉民進黨初選作業的不具名民調專家指出，完成的有效樣本將依性別、年齡、戶籍照人口比例做加權後得到最後結果，不會偏重特定地區、年齡的問題，相對更客觀、準確，沒有人為操作舞弊的機會。

這位專家指出，民調採市內家用電話進行，會依各區域的電話經由電腦亂數抽出民調受訪電話，並依人口比例，照著性別、年齡、戶籍地來抽樣，做到規定的樣本數，再經加權來得到最後結果。

在民調過程中，必須依照受訪者的回答內容，來判別是否為有效樣本。專家指出，比較不受控的是受訪者謊報年齡，明明聽起來是年長的聲音，卻偽稱是20幾歲；還有是藍白的支持者在接到電話民調時，刻意說他是民進黨某人的支持者，這種外在因素是在民調過程中無法控制的變數，但若回到依性別、年齡和戶籍依人口比例的加權換算時，這些刻意謊報和偽裝的調查結果，它的影響程度就會被大數據的加權給降低，減少影響民調結果。

專家指出，各候選人都呼籲支持者要全家一起守著電話是有原因的，因為必須對各個年齡層及性別平均，還有依戶籍人口比例來完成抽樣，如果被問到的都是家用電話使用率較高的老人，在依年齡及人口比例加權後，老人的佔比會降低，而民調也可能會指定特定的年齡層、性別來受訪，來提高整體結果的準確性，但不會像傳言中偏重那一個區域、那一個年齡層，以維持民調的公平性。

這位專家強調，民進黨這套初選民調作業機制已實施20多年，把性別、年齡、戶籍依人口比例加權的各項變因都計算進去，民調過程中各陣營都有派人到場監督，有一定程度的公信力，結果公布後，都能讓參選人和選民接受，外界無須預設立場做出不必要的質疑。

