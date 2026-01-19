即時中心／潘柏廷報導



民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。

鳥瞰六都的政治局勢，國民黨擁有4個直轄市長，而民進黨僅剩台南與高雄；民進黨2026年六都布局部分，新北市與台中市採取徵召模式，分別提名立委蘇巧慧及何欣純出戰，至於台南與高雄則採取黨內民調互比，最終分別確定由立委陳亭妃與賴瑞隆角逐市長寶座。



只是，現在台北市長和桃園市長則尚未拍板參選人選，台北市僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記參選，而綠委王世堅、行政院長卓榮泰皆為熱門人選名單之內；桃園市部分則被點名的參選人為王義川和何志偉。

廣告 廣告

獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政

桃園市長張善政。（圖／民視新聞資料照）

不過，《民視》掌握最新消息，據了解，民進黨各派系私下討論時初步達成共識為何志偉擔任桃園市長參選人，而民進黨也將在1月底提名對方，進一步挑戰張善政。

由於2026年九合一選舉涉及2028年總統大選的前哨戰，朝野政黨布局都會影響未來局勢，因此不論人選是誰皆不可小覷。

原文出處：獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政

更多民視新聞報導

好大口氣！中配竟謬稱「快統一可寫簡體字」 劉世芳一句話嗆爆了

打臉柯文哲？轟蔣萬安靠免費營養午餐騙票 白營議員卻喊：我支持

綠營北市由「他」出戰？黨團證實人選1特質 親曝選對會提名時程

