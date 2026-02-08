獨家／氣候變遷「烏魚子」產量減！4兩重逼近500元

年節必吃的烏魚子悄悄漲價，受氣候變遷影響產量減少，4兩就要近500元。（圖／東森新聞）





最新油價消息，中油宣布明（9）日凌晨起，汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.3元。漲價的還有哪些年貨？

隨著春節腳步逼近，迪化街年貨商圈湧入超多民眾，就有人發現，過年餐桌上必備的烏魚子已經悄悄變貴，有攤販賣4兩重價格逼近500元，再大一點的就要破千，業者分析受到氣候變遷影響，產量減少價格才變貴。

甜點店業者：「大哥要不要吃看看，很適合送禮喔。」

天氣再冷也澆不熄美女店員的熱情，農曆春節倒數一周，攤販們拚買氣，出動最強活招牌。

果真一早就有大哥被吸引上門，停下腳步直接買單，還不忘來張合照，隨著年節需求升溫，過年餐桌上必備的烏魚子，價格也悄悄往上調。

拓海水產約4兩重烏魚子，從去年400元漲到475元，5兩的也變貴每片要625元，其他路邊攤，放眼望去差不多手掌大的，一片都要5、600，再大一點的就要上千元。

再來到店面，賣的是「比過賽的」烏魚子，基本款就逼近千元，8兩這片比臉還大的則要3300元。

海鮮乾貨業者李厚德：「原物料多多少少都有漲一些，那人工的部分野也有漲，再來就是氣候變遷，野生烏魚子的量，比較沒有以前那麼多，小隻的可能還有，可是大隻的，越大尾的烏魚，量就是會越來越少，所以像我們今年大片的烏魚子偏少，成本也多了一成，也沒有到非常多，所以我就盡量不會去調漲。」

好在烏魚子的周邊配料，像是微烤後，搭配蒜苗蘿蔔片，或是夾著切片蘋果跟水梨，吃起來鹹香中帶點清甜，這些食材今年的價格，也相對比較親民。

雜貨店業者謝振升：「那像周邊會吃到的一些水果，其實今年價格都算滿低點的，所以如果大家要吃烏魚子，這些配料大家可以無痛的去買。」

過年腳步近，選擇烏魚子送禮給長輩朋友，配料在採買起來也能少一點負擔。

