獨家／氣炸！女開車有身障證 管理員硬不給停專用格

屏東有一名女駕駛開著有身障停車證的車，停進去一個私立停車場身障車位，卻遭到管理員阻止。（圖／東森新聞）





屏東有一名女駕駛開著有身障停車證的車，載著阿嬤與孩子要去購物，停進去一個私立停車場身障車位，卻遭到管理員阻止，管理員說阿嬤還能走路，身障是給輪椅族停的，讓他氣到當場與管理員爆發衝突，控訴車子被拍打，還被罵垃圾，事後提告性騷與公然侮辱，屏東縣府表示，有身障停車證就能停，不限輪椅族，會請業者再教育。

女駕駛沈小姐vs.停車場管理員：「他對我車子做什麼事情，他怎麼發生，（我沒有做什麼事情），沒有做什麼事情，你剛有沒有拍它，有沒有拍它，（你不要這麼大聲好嗎），大聲什麼東西啊，（你說什麼），我比你大聲啊。」

不滿車子被拍打，女駕駛與停車場管理員爆發衝突，管理員越靠越近，女駕駛備感威脅，衝突更加激烈。

女駕駛沈小姐vs.停車場管理員：「你對我動手，你動我，好我拍到了你動我，你動我，ㄟ你看你對我動手，不要不要，你不要動我，來來警察來了。」

這是在屏東市的一家私立停車場，衝突爆發點就是這個身障車位。

女駕駛沈小姐：「我們停的是專用停車位，殘障的，車上有小朋友，加上一個身心障礙的老人，停這個車格的時候，我們有放置這個，他竟然不讓我們停，拍我們的車子，對我罵垃圾。」

雙方吵到報警處理，最後車子改停其他地方，女駕駛開的車，車主是媽媽平常會載領有身障手冊的阿嬤去洗腎，因此這台車當時就申請身心障礙者專用停車位識別證，只要符合規定就能停身障車位，不限定輪椅族。

女駕駛沈小姐：「你劃了這個停車格，你就是要讓符合規定的人停，把身障分成三六九等，人家試圖跟你講理的時候，你惱羞成怒。」

停車場管理員：「他可以走路啊，要使用的人推那個輪椅喔，比較好啊。」

回到這處停車場，管理員仍堅持殘障停車格，還是要讓輪椅族停，主管機關只好出手。

屏東縣府交旅處副處長張瑞裕：「車輛具有身障停車證，即可停放身障專用停車格，並不需要坐輪椅才能停放，有關管理人員，法令認知不足部分，縣府將請業者加強教育宣導。」

這起停車糾紛爭吵過程激烈，女駕駛不滿管理員貼近胸口，將提告性騷與公然侮辱。

