獨家／水豚君泡髒水淪「吸客工具」台中娃娃機店遭檢舉

台中沙鹿一間複合式的親子樂園，為了吸引顧客，在門口養了一隻可愛的水豚，但卻被民眾目擊水豚一隻孤零零的泡在水桶，而且水超級髒。業者的google評論一夜之間被灌爆，還有人爆出店家之前也養過羊駝，同樣養的瘦巴巴。不過重回店家，水豚已經不在了，棚子也拆掉，而動保處也將前往稽查，要是有不當飼養，將可依法開罰。

夾娃娃機店外養了一隻可愛的水豚，不過鏡頭拉近一看，水豚就泡在小小的水盆裡，而且水超級髒，讓路過民眾超級心疼。民眾：「就一隻而已，在那邊吃東西而已，滿可憐的。」

附近店家：「以他們的模式就是要吸引客人，不過我看的話，有在定期清理打掃，只是說他們就是給客人看的，如果今天沒有客人，當然就是默默在那裡。」

這間夾娃娃機店就在台中沙鹿的沙田路上，業者主打複合式親子樂園，為了吸引大人小孩，就在店門口養了一隻萌萌的水豚，業者也經常在社群平台分享水豚的影片。夾娃娃機業者影片：「我們要來清水豚大便。」

員工拿起網子清理水豚的環境，但水盆裡面的水都沒換，但被民眾質疑飼養環境不好，現在又被拍到水豚孤零零泡在髒水桶裡，懷疑店家虐待動物，一堆人湧入店家的google地圖評論瘋狂打一星，希望店家重視水豚的生活環境。

夾娃娃機店員工：「不知道是老闆帶走，我們來上班的時候牠就不見，我們每天都會幫他洗澡，然後換大便也是每天都換，牠只是滿喜歡泡在大便裡面。」

不過重回店家，原本飼養水豚的棚子已經拆除，水豚已經不見，就連員工也不知道水豚君去哪了。其實店家先前也養過羊駝，同樣養到瘦巴巴，後來也不知去向。

夾娃娃機店業者手機：「轉接到語音信箱，你嘗試聯絡的對象，目前無法接聽。」

《EBC東森新聞》實際致電業者，轉接語音信箱，他開娃娃機店養水豚，呆萌模樣收獲不少粉絲。不過成年水豚最高可達70公斤，是半水棲的食草動物，而且他們高度社會化，會由10幾隻成員組成家庭群體。對飼養環境也有嚴格要求，如果是1隻，至少需要5平方公尺的水池，深度60公分，群體的話至少32平方公尺，深度至少要130公分，還要有60公分的淺灘讓他們泡在水裡休息。

雖然業者已經將水豚帶走，但如果有未依飼養條件，害動物生病受傷也有罰則，動保處接獲通報，將找上業者稽查。

