獨家／「水餃盒」裝洗髮精 美甲師傻眼！ 冷凍庫冰4天
苗栗一位美甲師網購洗髮精，明明已經到貨，家裡卻找不到，翻遍整棟透天厝，最後在冰箱的冷凍庫發現，原來是因為洗髮精的外包裝，竟然是用鮮蝦水餃的箱子裝的，結果洗髮精在冷凍庫放4天，整罐都結冰，買家超傻眼，幸好洗髮精退冰後，還能正常使用，她也把這段有趣的過程PO網，跟大家分享，收貨時真的要多看幾眼。
日前有民眾訂購洗髮精，家裡收到包裹時，看見是水餃盒的包裝，馬上冰進冰箱裡面，因為怕壞掉，買家找不到她訂購的洗髮精，經過四天之後，總算在冰箱的冷凍庫裡找到洗髮精，不過已經冷凍結冰。
在 Threads 查看
實在太離奇了，剛到貨的洗髮精竟然是出現在冷凍庫，買家翻遍家中每個角落，從門口到陽台房間到廁所，真的沒想到會是在冰箱。
買家友人：「昨天有開啊。」
就真的有開冰箱找過啊，只是誰能想到，賣家竟然是用鮮蝦水餃盒把洗髮精裝進去再出貨。住在苗栗竹南的買家滿頭問號，賣家為何要用水餃盒子，搞得大家以為包裹憑空消失了，現在只能無奈等待洗髮精退冰中。
其他民眾：「一般人應該都會覺得很傻眼，因為包裝跟裡面的內容不符合。」
其他民眾也覺得很奇怪，認為應該要用相對應的盒子包裝，但網友提出疑點，收到包裹時，怎麼沒有想說鮮蝦水餃應該是要冷凍宅配呢，還有人問，水餃跟洗髮精重量很有差異，應該會發現吧，到底是誰冰進去的，買家開玩笑一定要找出家中兇手。
其他民眾：「解凍可能應該還是還好，因為本來就有保存期限的問題，可是就覺得怪怪的吧。」
至於洗髮精還能用嗎，洗髮精等退冰完再用沒問題，賣家用任何紙箱包裝都可以，只要乾淨，包覆完整能貼上寄送貼紙就可以，回收紙箱再利用也很環保 ，但這回用的是食品的盒子 ，幫忙代收貨的人一不注意還真的很容易搞錯。
更多東森新聞報導
寶雅搶翻！森歐黎漾「極緞光山茶花系列」網友狂喊：沒它不行
好市多「1款洗髮精」春夏限定 網狂讚：洗完超級涼
獨家美容氧氣水科技！讓頭髮深呼吸保濕輕盈！
其他人也在看
健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續
政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導衛福部長石崇良，因為健保補充保費改革，未先與社會及相關部會妥善溝通引發批評、政策喊卡。風波後今（8號）上午他和總統賴清德首度同台出席醫學活動，總統致詞強調提高健保總額，讓石部長進行醫療給付時更有彈性，展現支持。而石崇良則回應，台灣健保不會倒、但健保也必須持續改革。總統賴清德：「該說感謝的人是我，我要感謝吳明賢理事長邀請我，能夠回到我們醫界的大家庭。」回到最溫暖熟悉的醫學界出席活動，總統賴清德和和衛福部長石崇良合體，除了感謝醫界貢獻，致詞再提健保總額制度。健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續（圖／民視新聞）總統賴清德：「提高健保的總額，（明年）達1兆082億元，也是大概歷年最高，目的就是點值足夠的目的，我們是希望讓石崇良部長，能夠進行醫療給付，能夠更有彈性。」賴總統重申，明年度健保將破兆元，而去年和今年都以高推估5.5%來提高健保總額、就是照顧民眾、也要讓醫療給付更有彈性、留住醫療人才。但衛福部長石崇良近來卻因健保補充保費改革深陷爭議，民眾炸鍋、事先未和政院及其他部會溝通也挨批。衛福部長石崇良：「健保的財務，絕對是會有很大的衝擊，可預期的未來一定會面臨，會以容納最多的意見，大家來共識，我們得到最多民眾的支持下，才會來推動下一步。」盡管政策臨時喊卡，但傳出醫界私下紛紛力挺，畢竟健保改革，勢在必行。健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續（圖／民視新聞）衛福部長石崇良：「最大的社會共識之下，我想大家都支持健保，健保是台灣國人最大的資產，也是社會最大的支持的力量，健保一定不會倒️，但是健保也必須持續改革。」台大醫學院院長吳明賢：「石崇良部長健保改革一定要成功。」健保改革一定得做，只是怎麼做、保費怎計算，都得有更周延的計畫、更要加強社會溝通。原文出處：健保補充費改革爭議後首露面！ 石崇良：健保不會倒 改革須持續 更多民視新聞報導卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議民視影音 ・ 10 小時前
健保補充保費徵收 陳時中：2萬元門檻太低
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，但相關政策也因引發民眾反彈，行政院出手喊卡。對此，行政院政務委員陳時中今（8）日談及健保補充保費議題時說，衛生福利部方向概念沒錯，但新台幣...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
《金融》跨平臺交易上線！中信銀啟動「開放銀行第三階段服務」
【時報記者張佳琪台北報導】中信銀行今（7）日宣布，正式啟動「開放銀行第三階段服務」，即日起中國信託銀行客戶可透過集保結算所發行的「集保e手掌握」APP，串聯中國信託行動銀行APP。完成授權與驗證後，即可跨平臺執行臺幣轉帳、申辦定存等交易，讓客戶能在安全、可信任的環境中整合運用個人金融資料，提升服務效率。 數位金融快速發展趨勢下，中信銀行自2021年啟動開放銀行第二階段服務以來，以「資料自主權回歸消費者」理念，運用財金公司標準化開放應用程式介面（Open API），成功串聯「集保e手掌握」APP，讓客戶能在APP中同步確認個人不同銀行帳務資訊，建構跨金融機構的資料整合生態圈。今年8月再獲金管員會核准開辦「開放銀行第三階段服務」，進一步導入「轉帳」、「活存轉定存」、「定存解約」等金融交易功能，使得服務由原先單向的「資訊查詢」，轉化為雙向的「實質交易」，打造一站式跨平臺交易新體驗。 為進一步回應客戶對金融資料安全與操作便利的雙重需求，中信銀行同步升級「開放銀行第二階段」資料查詢與授權機制。客戶除了可整合查詢臺幣、外幣活存及定存帳戶資產資訊，更將授權有效期限由90天延長至一年，大幅降低用戶頻繁時報資訊 ・ 1 天前
獨／新店戒治所護理師控「遭醫檢師痛毆」 同事撕破臉互告
新店戒治所一名身障護理師遭同事毆打！她指控男醫檢師長期辱罵，八月底更動手打她15下，造成左眼腫脹、瘀青及太陽穴紅色傷痕。雙方各自提告傷害，案件已進入刑事調查。新店戒治所表示已依規定處理，但同事關係恐難修復。身障護理師控訴：「因為我在監獄上班，裡面不能拿3C產品進去，就是監視器、錄音筆、密錄器都不行。」無法即時蒐證，令人鼻酸！TVBS新聞網 ・ 6 小時前
影/聊天吵到鄰居受不了報警！警到場發現毒品通緝犯
新北市板橋區四維路某民宅7日晚間7時許，因屋內談話聲音過大，遭鄰居誤以為發生爭吵而報案。警方到場後，屋內3名男子起初不願開門配合，經警方持續勸說並通報消防隊，一度考慮破門，3人才願意開門。警方查驗身分時，意外發現其中48歲周姓男子竟是毒品通緝犯，並在屋內查獲海洛因及安非他命等毒品，隨即將3人逮捕帶回偵辦。中天新聞網 ・ 5 小時前
2026新北消防形象月曆發表 侯友宜邀大家做公益挺消防
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】2026新北消防形象月曆今（8）日正式發表！以「全民守護‧消防萌力」為主互傳媒 ・ 9 小時前
美法官裁定川普濫權「派兵波特蘭」違反憲法
(本報綜合報導)美國總統川普以「鎮壓暴力抗議、維護秩序」為由，過去數月先後向多座城市派遣國民兵，引發各州與民權團體強烈反彈。然而，這項行動如今遭到司法界重大挫敗。奧勒岡州聯邦法官伊莫蓋特（Karin ...自立晚報 ・ 1 小時前
黃仁勳快閃訪台22小時! 強調與台積電關係緊密
財經中心／陳孟暄 蔡明政 楊思敏 戴亞倫 台北報導輝達執行長黃仁勳旋風快閃來台，7號下午抵達台南，先到台積電南科廠區，參觀三奈米製程，接著與台積電董事長魏哲家共進晚餐，隔天早上又現身新竹縣立體育場參加台積電運動會，這趟行程短短22小時，也再度凸顯輝達與台積電的緊密合作。開心歡手跟台灣到別，但回溯過去22小時，輝達執行長黃仁勳在台行程，馬不停蹄。輝達執行長 黃仁勳：「輝達和台積電就像家人一樣」。兩度把台積電稱為家人，黃仁勳在台期間，幾乎繞著台積電轉，從7號下午14:20飛抵台南，馬上前往台積電南科三奈米廠，參觀產線，2小時後，又與台積電董事長魏哲家及高層，共進晚餐，還快閃老字號水果店，外帶冰品與水果，直到晚上10點15分左右，回到台北下榻飯店，8號一早，又到新竹參加台積電運動會。直到運動會結束，才搭乘私人飛機離台，旋風來台、快閃22小時，但頭要目標，是與台積電談晶片合作。黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作。(圖／民視財經網)輝達執行長 黃仁勳：「輝達打造GPU，但我們也做CPU、交換器，連接器等，有很多東西都和Blackwell連結，我們也開始讓Rubin投入生產線，所以台積電和輝達緊密合作」。台積電董事長 魏哲家：「(想要多少晶片)，這是機密」。與台積電合作密不可分，但記憶體短缺問題，輝達也得找更多外援幫忙。輝達執行長 黃仁勳：「我們有三家非常優秀的記憶體製造商，包含三星、美光、SK海力士，他們都很棒，他們都很努力滿足輝達的需求」。但中國在AI競賽中，緊追美國，台灣的地位，是否受到影響?黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作。(圖／民視財經網)輝達執行長 黃仁勳：「人工智慧會影響每個國家、每一個地區，每一家公司，AI是這個時代最重要的技術，也是有史以來最重要的技術，參與人工智慧發展至關重要；台灣在全球半導體製造中心的地位，仍然極為重要」。台灣領先地位，難以撼動，但身為AI晶片霸主，輝達也將與各國政府，展開更多溝通、合作，用更靈活的政策，在全球AI之戰，保持領先。原文出處：黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作 更多民視新聞報導騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議民視財經網影音 ・ 9 小時前
武統中配「灣灣小月」北捷拍片挑釁！疑1舉動成導火線 陸委會回應了
再爆武統中配拍片挑釁！一位名叫「灣灣小月」的中國籍配偶網紅，近日在台北捷運內拍攝影片挑釁，與台灣乘客爆口角，嗆聲「自己國家都不認，真的沒見過這種人。」相關影片曝光引起熱議，不少人痛斥她煽動台灣社會應驅逐出境。對此，陸委會發言人梁文傑也做出回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
愛吃「2美食」要注意！台中婦頭暈送醫驚罹大腸癌 醫：小心7徵兆
台中一名70多歲的婦人，最近上廁所型態改變卻不以為意，不僅出現血便，有時還便祕一整天沒上廁所。日前在家中因便秘、如廁不順，身體虛弱導致頭暈身體不適，全身無力的被家人送到醫院急診，醫師抽血驗出血紅素過低，檢查出有腸胃道出血，馬上輸血治療，住院期間進一步詳細檢查，發現有嚴重內痔出血、還罹患大腸癌，胃鏡檢查上消化道也有出血，後續給予治療。鏡報 ・ 1 天前
2025好友港節市集華山文創園區登場 (圖)
「2025好友港節」市集8日在華山文創園區登場，由知名藝人曾寶儀（右7）擔任活動主持人，策進會董事長賴秀如（右5）在市集開幕式致詞。中央社 ・ 8 小時前
美超市爆「李斯特菌群聚」釀6死 醫揭「4族群」高風險！
生活中心／王靖慈報導美國聯邦官員前陣子提醒消費者避免食用沃爾瑪（Walmart）和喬氏連鎖超市（Trader Joe’s）的某些義大利麵加熱即食包，因為這些產品可能受到李斯特菌污染。7日婦產科蘇怡寧醫師於臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》發文，表示這次事件造成27名確診個案，目前至少6人死亡，其中還包含流產，並於文中指出病毒的危險，以及4大高風險人群。民視健康長照網 ・ 11 小時前
超市即食包恐丟命 美國爆李斯特菌群聚6死 醫喊4族群小心
美國多地爆發李斯特菌群聚感染，至少造成6人死亡，1名孕婦流產，原因是食用冷藏義大利麵即食包。婦產科醫師蘇怡寧指出，李斯特菌不是只存在骯髒食物或生食上的細菌，它喜歡在低溫、濕滑的環境，久放在冰箱裡的熟食，感染風險反而更高，孕婦、免疫力較弱者、年長者、新生兒都要特別小心。中時新聞網 ・ 19 小時前
保密到家！蕭美琴旋風訪歐驚艷全球 林佳龍曬謝志偉合照全網嗨翻
即時中心／顏一軒報導外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴訪問歐洲，現身歐洲議會（The European Parliament，EP），出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，台灣時間昨（7）日晚間IPAC在社群平台X貼出蕭美琴在歐洲議會演講的照片，引發國內外熱烈關注。對此，外交部則回應表示，相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。民視 ・ 8 小時前
擔任佛堂出納 女監守自盜4千5百萬元遭判刑八年
高雄市 / 綜合報導 高雄鳥松區一家佛堂，2018年7月起聘請一位王姓女子任職文書工作，後續也讓她擔任財務出納人員，沒想到短短2年多，竟然損失4500多萬元，原來這名王姓女子自己暗自開立支票，再拿佛堂印鑑蓋章後，前往銀行兌現，這行徑東窗事發後，法官審理時，王姓女子坦承犯行，並積極與告訴人調解，因此考量有悔意，被判處8年徒刑，全案仍可上訴，只是信眾們的捐款平白損失，佛堂人員希望早日能夠歸還。莊嚴肅穆的佛堂外，佈告欄上貼滿樂捐信眾的芳名，只是沒想到這些捐款，卻遭到自家人盜領。位於高雄鳥松區的這家佛堂，在2018年7月2日起由一名王姓女子任職文書工作，半年後她更擔任財務出納人員，負責保管佛堂零用金、記帳、開立應付帳款支票等相關工作。沒想到2021年7月開始到2023年9月6日，卻自行拿了109張空白支票，蓋上佛堂及財務長等人印章，並且填上17到49萬元不等金額，向銀行兌現票款，把佛堂當提款機，得手超過4545萬元，隻手遮天行為，最終東窗事發。記者VS.佛堂人員說：「(是有人來查到說還是她自己離職後)，(這件事情才曝光)，說實在她離職我們是不知道她為什麼離職，所以我說我不知道，她後來就離職了嘛，其實大家都很信任，你在問的時候我也沒注意，是看到這些新聞，也是覺得很訝異。」佛堂人員說，平時王姓女子表現沒有異狀，究竟哪個環節出現問題，讓女子能夠得逞並不清楚，而王姓女子不法所得4千多萬，只還約79萬元，全案進到法院後，法官考量王姓女子坦承犯行，加上積極與告訴人調解，認為並非沒有悔意，依照偽造有價證券罪，判處8年徒刑，並沒收剩餘犯罪所得。高雄地方法院行政庭長李育信說：「合計取得4545萬4474元。」不過全案還可上訴，王姓女子當出納本該守住佛堂財務，卻自己暗自開立支票，到銀行兌現票款暗槓錢，行徑讓佛堂人員感到意外，也期盼損失金額能早日全數歸還。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
全美爆「李斯特菌感染」釀6死、25住院 醫示警：冰箱熟食最危險
據外媒報導，這起疫情最早於今年6月由美國疾病管制與預防中心（CDC）宣布，源頭指向由「Nate’s Fine Foods」生產的多款冷藏即食義大利麵產品。包括扁麵（Linguine）、蝴蝶麵（Farfalle）及其他種類的熟食義大利麵，皆被驗出遭受李斯特菌汙染。這些產品曾經在喬氏超市（Trader...CTWANT ・ 17 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 17 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前