獨家／「水餃盒」裝洗髮精 美甲師傻眼！ 冷凍庫冰4天

民眾在冰箱冷凍庫裡找到用鮮蝦水餃的箱子裝的洗髮精。（圖／Threads@yanzhi__beauty 授權提供）



苗栗一位美甲師網購洗髮精，明明已經到貨，家裡卻找不到，翻遍整棟透天厝，最後在冰箱的冷凍庫發現，原來是因為洗髮精的外包裝，竟然是用鮮蝦水餃的箱子裝的，結果洗髮精在冷凍庫放4天，整罐都結冰，買家超傻眼，幸好洗髮精退冰後，還能正常使用，她也把這段有趣的過程PO網，跟大家分享，收貨時真的要多看幾眼。

日前有民眾訂購洗髮精，家裡收到包裹時，看見是水餃盒的包裝，馬上冰進冰箱裡面，因為怕壞掉，買家找不到她訂購的洗髮精，經過四天之後，總算在冰箱的冷凍庫裡找到洗髮精，不過已經冷凍結冰。

實在太離奇了，剛到貨的洗髮精竟然是出現在冷凍庫，買家翻遍家中每個角落，從門口到陽台房間到廁所，真的沒想到會是在冰箱。

買家友人：「昨天有開啊。」

就真的有開冰箱找過啊，只是誰能想到，賣家竟然是用鮮蝦水餃盒把洗髮精裝進去再出貨。住在苗栗竹南的買家滿頭問號，賣家為何要用水餃盒子，搞得大家以為包裹憑空消失了，現在只能無奈等待洗髮精退冰中。

其他民眾：「一般人應該都會覺得很傻眼，因為包裝跟裡面的內容不符合。」

其他民眾也覺得很奇怪，認為應該要用相對應的盒子包裝，但網友提出疑點，收到包裹時，怎麼沒有想說鮮蝦水餃應該是要冷凍宅配呢，還有人問，水餃跟洗髮精重量很有差異，應該會發現吧，到底是誰冰進去的，買家開玩笑一定要找出家中兇手。

其他民眾：「解凍可能應該還是還好，因為本來就有保存期限的問題，可是就覺得怪怪的吧。」

至於洗髮精還能用嗎，洗髮精等退冰完再用沒問題，賣家用任何紙箱包裝都可以，只要乾淨，包覆完整能貼上寄送貼紙就可以，回收紙箱再利用也很環保 ，但這回用的是食品的盒子 ，幫忙代收貨的人一不注意還真的很容易搞錯。

