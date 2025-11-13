獨家／永春里「非保全戶」險受困！里長通報神救援

宜蘭蘇澳連日大雨，永春里出現土石災害，因此位在遣是溪流旁的六名住戶被緊急撤離。（圖／東森新聞）





宜蘭蘇澳連日大雨，永春里出現土石災害，因此位在遣是溪流旁的6名住戶被緊急撤離，今（13）日再次回到家園，發現家中樂器全都毀損，居民相當心痛。不過也有非撤離保全戶的居民，家中被土石沖刷，險些受困屋內，所幸有里長即時救援，傷害才沒有再擴大。

家門前一片淤泥，所有家具東倒西歪，全都被泥沙沖刷覆蓋，想要清掃還不知道要如何下手。受災戶兒子vs.記者：「宣洩不及，現在的水就那麼大，車子房子都淹了，回來就變這樣亂七八糟。」

不僅煩惱淤泥慘況，家中還有需要靠吸氧機維生的87歲的母親和93歲的父親。回想當時土石的迅速，因為家園不是撤離保全戶，因此沒有提前離開家園，年邁父母及看護險些受困屋內，所幸永春里里長有即時救援。

受災戶兒子vs.記者：「也沒有算提前撤離，我們是剛好發生洪水的時候在撤離。」

永春里長張盛國vs.記者：「我看情勢不妙，我就趕快打119，結果119出來，屋子已經淹水將近60公分，老人用揹的出來。」

不過尚未被列入的居民也因為家中地勢較低，里長也會提前特別關注提醒，就是希望將傷害降到最低。越南籍移工vs.記者：「有木板擋住上來比較慢，我們冰箱、洗衣機都有搬高，所以沒有損失很多。」

更別說被列為保全戶的居民家中，放眼望去家具全毀，就連災民的小提琴、鋼琴也泡在泥沙裡3天，樂器內部滿是泥沙，嚴重受損，只能安慰自己還好吉他放在床上，才沒泡湯。

永樂里受災音樂才女：「水來的很快，本來可以走路的地方，然後變成全部都是土，然後（土石）就慢慢下來，我就快點跑了。」

除了樂器受損，還有不少漫畫、收集卡套以及電動玩具都損壞，無奈的居民捲起袖子，慢慢的整理家園，同時也在收拾心情。

