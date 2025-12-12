獨家／永豐銀爆職場霸凌！主管當眾掌摑下屬連勸架也掛彩 2送醫1腦震盪
財經中心／王文承、李宜樺報導
永豐金控才剛於10 月 1 日完成與京城銀行的合併，總資產突破新台幣 3.5 兆元、國內分行數達 191 家，躍升國銀前三名，正值集團重整關鍵期，卻驚傳職場暴力事件！
一則在社群平台《Threads》瘋傳的貼文指出，公司內部主管疑似因不滿工作表現，想開除一名剛入職的員工，一旁女同事出面緩頰，認為應再給新人一點時間來適應。未料，主管情緒竟當場失控，出手掌摑上前勸架的女同事、讓其公親變事主，疑似暴力事件共有兩人分別被打到腦震盪與臉部重挫，甚至還需赴精神科進行後續創傷治療。
離譜的是，事後該名動手打人的主管仍照常上班，僅以文字訊息道歉，讓內部員工看不下去進一步爆料，事件曝光後掀起外界一片譁然。《三立新聞網》記者向永豐金控查證，永豐證實這項消息。
永豐銀主管怒嗆「信不信我敢打人」 竟真出手掌摑勸架同事？
這起震驚金融圈的職場暴力事件，根據爆料，事發於充滿白領階級的永豐銀行內。當時一名主管主張開除一名剛入職的新進 MA（管理儲備幹部），理由是「能力不足」；一旁女同事小美（化名）出面緩頰，認為新人剛畢業，應給予更多適應期。未料主管情緒失控，當場嗆聲：「我是主管，信不信我敢打妳？」小美冷靜回應「不信」，語音剛落，竟遭主管當眾掌摑，小美等於是公親變事主。
現場氣氛瞬間失控，多名同事試圖上前勸架。由於不願讓情況惡化並保留法律追訴權，勸架者全程未還手，卻仍被波及。最終，共有兩名員工受傷（疑為小美及該名新進 MA），一人被毆打至腦震盪，另一人臉部多處嚴重挫傷。目前兩人除接受外傷治療外，每週仍需前往精神科接受心理諮詢。
勸架反成受害者 兩員工掛彩每週仍需心理諮詢
讓內部員工看不下去的是，該名涉事主管在事件後仍照常上班，與同事談笑風生，直到一週後才以 LINE 訊息向受害者致歉，但至今未曾當面道歉。貼文曝光後，引發網友怒批：「打人還能照常上班？」「永豐的內控機制到底在哪？」
金管會證期局表示，本局尚無於上開時間點接獲旨揭陳情事由。至於是否有在其他時間點接獲陳情案，金管會表示「再繼續深入調查中。」至截稿前未獲相關回應。
而永豐證券則向《三立新聞網》記者表示：「公司對職場不當對待採取零容忍，已依內部程序啟動調查，秉持客觀公正，審慎釐清事實。公司一向重視同仁的工作環境與身心健康，也將持續檢視並強化相關管理與防範機制。」
永豐證實已啟動調查機制 強調對職場暴力零容忍
此事件不僅是單一職場衝突，更凸顯金融業內部管理文化與勞動安全的警訊。主管若濫用職權、以情緒主導管理，不僅會造成職場霸凌與心理創傷，也可能讓恐懼文化在組織內蔓延，削弱員工安全感與信任感。過去勞動部謝宜容事件已引發社會對職場安全的深刻反思，如今再有疑似暴力爭議，更凸顯「主管失控、企業縱容」的雙重風險。外界普遍認為，唯有公開調查、嚴正懲處，才能恢復員工對職場的信任與尊嚴。
《三立新聞網》記者也向永豐金控查證職場掌摑事件，永豐銀行證實這項消息，強調已要求涉事主管即日起休假並調離主管職，並啟動職場不法侵害調查程序及員工關懷機制，強調對職場不法侵害「零容忍」。
