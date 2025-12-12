獨家／永豐銀證實職場侵害 加害同仁已強制休假、拔主管職

財經中心／王文承、李宜樺報導

永豐銀證實職場侵害爭議，涉案主管已調離職務靜候調查。永豐銀再次強調對職場不法侵害「零容忍」，並將啟動外部評議機制。（圖／資料照／三立新聞網製）

永豐銀行近日爆出職場不法侵害爭議，引發社會高度關注。對此，永豐銀正式回應，證實已啟動內部調查機制，涉案主管自即日起強制休假並調離主管職，靜候評議結果。

永豐銀指出，在接獲工會通報後，第一時間即啟動不法侵害事件調查程序，同時展開員工關懷與心理輔導機制。據了解，本案相關訪談與初步調查預計於今日完成，接下來將於一週內邀請兩名外部專業人士共同召開職場不法侵害評議會，以確保調查程序公正透明。若經評議會認定侵害成立，將依規移送人事評議委員會議處。

涉事同仁撤主管職、強制休假 永豐：同步啟動外部評議

此外，永豐銀也透露，受害同仁已表明將尋求司法途徑以保障自身權益，銀行方面尊重其決定，並承諾將提供必要的訴訟協助。

永豐銀行強調，對於營造友善、安全的工作環境及保障職場人權「絕對零容忍」。公司未來將持續強化內部通報與教育訓練機制，確保每位員工都能在無恐懼與歧視的職場中工作。這起事件也再度凸顯金融業內部管理文化的挑戰，外界高度關注後續處分與制度檢討方向。

永豐銀行聲明全文：

永豐銀行針對近期外界關注的職場不法侵害事件，特此說明如下：

1. 本行要求加害同仁自即日起開始休假，並調離主管職，靜候調查。



2. 本行自工會告知本案後即啟動執行不法侵害事件調查程序，並啟動員工關懷機制。本案將於今日完成所有案關人訪談及調查程序，並於一週內邀請兩位外部專業人士共同召開職場不法侵害評議會。

若本案經本行職場不法侵害評議會認定職場不法侵害成立，將依規送人事評議委員會議處。



3. 依初步訪談瞭解，受害同仁表示將尋求司法途徑保障自身權益，本行尊重其決定，並將提供相關之訴訟協助。



4. 本行對於建構友善職場、保障職場人權不餘遺力，也再次重申對於職場不法侵害絕對零容忍。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 拒絕霸凌 你我有責 ※

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

