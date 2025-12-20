獨家》江啟臣、楊瓊瓔看板戰開打 市長挺誰？盧秀燕5個字表態

為爭取黨內市長人選提名，江啟臣、楊瓊瓔的「看板戰」正式開打。（民眾提供）

台中市明年百里侯之爭，綠營確定由立委何欣純出征，藍軍方面則有立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔先後表態，這兩天兩人先後掛上與市長盧秀燕合體看板，除了互別苗頭外，也讓選情瞬間加溫，「網內互打」正逐漸白熱化；為此，市黨部主委蘇柏興連忙喊話，黨中央正積極協調中，會邀集江、楊坐下來好好談，儘量不要走到初選這一步，而其中的「當事人」，盧秀燕也用5個字表達態度。

原本外界普遍預期江啟臣將代表國民黨參選台中市長，但資深藍委楊瓊瓔搶先表態「我準備好了」，這也逼著江鬆口「全力爭取黨內提名」，並搶先在各重要路口掛上與盧秀燕合體看板「駿馬啟新程、躍進旗艦城」。隔天楊瓊瓔也不甘示弱，跟進掛出與盧秀燕一起祝福市民「馬年行大運」看板，隔空叫陣意味濃厚。

根據日前媒體披露的藍營內參民調顯示，由江啟臣對戰何欣純，江啟臣將以 39.9%支持度，壓倒性領先何欣純的 19.9%，若是楊瓊瓔與何欣純雙姝對決，則兩人支持度為 28.2%、26.8%，楊瓊瓔微幅領先。黨內評估，何欣純只能固守民進黨基本盤，缺乏拓展選票的能量，加上有市府團隊的政績做靠山，江、楊都有延續執政的實力。

只不過兩強相爭，內戰開打難免種下心結或給對手見縫插針的機會，黨內也積極介入協調，希望能夠有好的結局，初選能免則免。不過，黨中央就是依黨內既有機制，能協調就協調，協調不下來就初選決輸負；而身為「藍營一姊」，盧秀燕該把棒子交給誰?在情感上則是備受煎熬，尤其台中是22縣市中唯一藍營有兩人以上競爭，且民調都領先對手的地區，讓盧秀燕私下忍不住嘆這一局「痛苦而為難」！

楊瓊瓔和盧秀燕是省議會時期就是好姊妹，一直到立委、台中市政府，過去30年來幾乎都一起共事，對在市政更是駕輕就熟。和盧秀燕姊弟相稱的江啟臣，則是擔任過新聞局長、國民黨主席，也是現任立法院副院長，學經歷傲人且具全國性知名度，兩位重量級立委交鋒可謂各擅勝場，對盧秀燕而言，相較誰勝出她更在意過程不要有人受傷，以及後續大選的整合。

