獨家／江志豐緊急送醫救治！食物中毒狂洗胃 年初證實罹患食道癌

江志豐食物中毒緊急送醫。（圖／記者鄭孟晃攝影）

57歲台語歌手江志豐，曾以〈七天〉、〈愛你的理由〉等歌曲走紅，並為葉啟田、羅時豐、蔡小虎等多位歌手打造經典作品，今年初曾親自透露罹患食道癌零期，所幸病情已在3年前透過藥物控制穩定。未料近日才公開露面，今（18）日卻傳出疑似健康再亮紅燈，消息曝光後引發外界高度關切。

龍千玉將舉辦演唱會，江志豐與媽媽現身力挺。（圖／記者趙于瑩攝影）

對此，《三立新聞網》記者關心江志豐最新狀況，他也親自說明，表示目前正在休息中，並澄清並非舊疾復發，而是「昨天吃壞東西掛急診，醫生判定是食物中毒」。他透露到院後隨即接受洗胃治療，所幸沒有大礙，目前已返家休養，身體狀況穩定。

江志豐也特別向外界報平安，感謝粉絲與親友的關心與祝福，並表示會好好休息、調養身體。消息傳出後，不少歌迷紛紛留言打氣，希望他早日恢復元氣、繼續帶來動人的音樂作品。

